Компания «Кворум» разработала решение для подтверждения выдачи денежных средств через СМЭВ
С 1 марта 2026 года вступили в силу ключевые положения Федерального закона № 234-ФЗ от 08.08.2024. Документ вводит прямую обязанность нотариусов проверять достоверность банковских документов, подтверждающих фактическую выдачу заемных средств.
Реформа затронула два института нотариального действия, имеющих прямое отношение к кредитным обязательствам — медиативные соглашения и исполнительные надписи.
Медиативное соглашение — это результат внесудебного урегулирования спора с участием независимого посредника (медиатора). Стороны фиксируют достигнутый компромисс в письменной форме. Если документ удостоверен нотариусом, он приобретает силу исполнительного листа. Это позволяет стороне, чьи права нарушены, обратиться напрямую к судебным приставам — без прохождения судебных инстанций, что существенно сокращает временные и финансовые затраты.
Исполнительная надпись нотариуса — это отметка, проставляемая нотариусом на договоре займа, которая наделяет кредитора правом внесудебного взыскания задолженности. Данный механизм выступает альтернативой судебному исполнительному листу и широко используется как инструмент оперативного урегулирования просроченной задолженности.
Оба инструмента востребованы в практике урегулирования кредитных споров, в том числе при реструктуризации обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, когда банк заинтересован в сохранении платежеспособности заемщика и избегании процедуры банкротства.
Как строилось взаимодействие до вступления закона в силу
Ранее в законодательстве отсутствовал регламентированный механизм оперативной проверки факта перечисления средств. Нотариусы принимали бумажные выписки и платежные поручения от заявителей без возможности быстро валидировать их в эмитировавшем банке. Это создавало риски использования нотариальных институтов в схемах легализации доходов, полученных преступным путем, и фальсификации задолженностей.
Новый порядок информационного обмена
Закон № 234-ФЗ переводит взаимодействие банков и нотариата в обязательный цифровой формат с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
- Маршрутизация запросов: Запросы от нотариусов направляются через инфраструктуру Федеральной нотариальной палаты (ФНП) в адресованную кредитную организацию.
- Сроки и обязательность: Банки обязаны обрабатывать поступающие запросы и предоставлять юридически значимый ответ в установленные регламентом Минюста и Банка России сроки.
- Безопасность: Весь электронный документооборот защищен с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Для обеспечения участия кредитных организаций в информационном обмене компания «Кворум» разработала специализированный адаптер «ФНП. Запросы в кредитную организацию о подтверждении выдачи денежных средств».
Адаптер предназначен для обработки запросов нотариусов, направляемых через Федеральную нотариальную палату (ФНП) по каналу СМЭВ. Решение поддерживает два режима обработки входящих запросов:
- Ручной режим: бизнес-пользователь в интерфейсе адаптера просматривает поступивший запрос, содержащий сведения о нотариусе и скан-образ документа банка в формате PDF, проверяет его достоверность в учетной системе и формирует ответ с решением «подтверждаю» или «не подтверждаю» с фиксацией должности и ФИО пользователя.
- Автоматический режим: адаптер самостоятельно перенаправляет запрос во внутреннюю систему банка, ожидает ответ и транслирует его обратно в ФНП через СМЭВ без участия оператора.
Для оперативного информирования профильных подразделений в адаптере реализована функция отправки email-уведомлений по заданному списку адресов при получении каждого нового запроса.
Адаптер «ФНП. Запросы в кредитную организацию о подтверждении выдачи денежных средств» реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». Он корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими — «Яндекс Браузер» и «Атом». Решение работает на операционных системах семейства Windows Server и ОС Astra Linux, поддерживаются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro, Oracle, MS SQL.
Адаптер в составе платформы «СМЭВ-Интегратор» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9033.■ Рекламаerid:2W5zFG3ZfmsРекламодатель: ЗАО «АО Кворум»ИНН/ОГРН: 7720123993/1027700422628Сайт: https://www.quorum.ru/