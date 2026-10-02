Деньги, продукты, планы. Рассекречены первые детали стратегии российской микроэлектронной мегакорпорации

Сбербанк в сентябре 2026 г. направил на согласование в Правительство стратегию «Объединенной микроэлектронной корпорации» («ОМК»), в которую войдут ключевые производственные активы страны. В ней прописаны ключевые направления, площадки, а также инвестиции в технологии.

Вложения в «ОМК»

Как стало известно CNews, Сбербанк в сентябре 2026 г. подготовил стратегию развития «Объединенной микроэлектронной корпорации». Документ есть в распоряжении CNews, его подлинность подтвердили близкий к Правительству источник, собеседник из Сбербанка, также собеседник из числа лиц, хорошо знакомых со стратегией «ОМК».

Всего до 2036 г. инвестиции в «ОМК» достигнут 1,101 трлн руб. Из них 1,031 трлн руб. пойдет на инвестиции в производство, 50 млрд руб. — в инвестиции в дизайн и 20 млрд руб. — в инвестиционный фонд для финансирования прорывных технологий, следует из стратегии. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника», власти будут направлять на развитие «ОМК» средства с технологического сбора на электронику.

В 2026 г. в «ОМК» планируется вложить 142 млрд руб. Из них 10 млрд руб. даст Сбербанк, а остальное — Правительство. В 2027 г. инвестиции составят 170 млрд руб. (из них 41 млрд руб. предоставит Сбербанк, а остальные 129 млрд руб. — Правительство).

В 2028 г. на цели «ОМК» будет выделен 161 млрд руб. (из них 40 млрд руб. даст Сбербанк). Инвестиции в 2029 г. составят 196 млрд руб. (147 млрд руб. от Правительства). А в 2030 г. они составят 101 млрд руб. (Сбербанк вложит 25 млрд руб.).

В 2031 г. инвестиции составят 69 млрд руб. (17 млрд руб. — от Сбербанка). И в 2032-2036 гг. планируется вложить еще 262 млрд руб., из которых 34 млрд руб. предоставит Сбербанк.

Magnific Стали известные первые детали стратегии ОМК, подготовленной Сбербанком

По данным источников CNews, стратегия направлена в Правительство и сейчас проходит стадию обсуждения. Знакомые со стратегией источники CNews сообщили, что она «логична и хорошо проработана». CNews направил запрос в Сбербанк, Минпромторг и «Элемент» о статусе подготовленной стратегии и ответа не получил.

Чем займется «ОМК»

«ОМК» презентуется как производитель приборов, «с потенциалом создания вертикально интегрированной платформы». Целевым продуктовым портфелем объединения станет интегральная электроника для спецзаказчиков и регулируемого сегмента, а также модули «для повышения доходности холдинга».

Базовый портфель «ОМК» будет включать услуги фаундри (дизайн-центры), компоненты интегральной электроники для транспорта, промышленности и городской инфраструктуры (15% российского рынка). В портфель войдет и спецпродукция (80% доли российского рынка). Помимо этого, «ОМК» займется и производством силовых компонентов (проект «Кубик») и займет 65% доли рынка.

Также, согласно стратегии, планируется производить 8 млн модулей и занять всего 5% российского рынка.

В качестве потенциального направления развития Сбербанк указывает конечную электронную продукцию (вычтех, телеком, городскую инфраструктуру и пр.).

А для реализации продуктовой стратегии потребуется поэтапная интеграция существующих активов, а также развитие новых производств.

Как писал накануне CNews, Сбербанк подготовил три сценария развития «ОМК».

Мнение о каркасе проекта

«Исходя из заявленных целей, “ОМК” потенциально станет классическим примером «мегапроекта», где амбиции сильно опережают реальные возможности, — говорит глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — Деньги вкладываются не в создание прорывных технологий, а в попытку догнать ушедший поезд». По его мнению, в стратегии прослеживаются большие риски в сфере интеграции компаний, а также кадрового дефицита.

«Если за 5–7 лет не произойдет чуда, проект рискует превратиться в долгострой, а выделенные триллионы в убытки для бюджета», - заключил Тимошенко.

Собеседники CNews, слышавшие о создании «ОМК» сравнивают проект с «Роснано». Однако те, кто знаком со стратегией и знает, как будут распределены средства, отзываются о будущем корпорации с большой надеждой.

При этом большинство собеседников сходятся во мнении, что главным барьером для этого проекта может стать проблема финансирования, т.к. технологический сбор всей суммы не даст, а дефицит бюджета не позволит направить из него ощутимые средства на проект.



Состояние проекта

Выпущен указ Президента №297 о консолидации активов в целях развития интегральной электроники в России. Создано юрлицо ООО «Интегральные схемы» (управляющая компания «ОМК»).

Сбербанк выкупил долю АФК «Системы» в ГК «Элемент», произведена оценка производственно-технологических возможностей главных площадок «Микрон» и «НМ-Тех». Сейчас идет процесс интеграции «НМ-Теха» в структуру «ОМК».