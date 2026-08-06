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Сервисы «ОТП Банка» вошли в «белый список» Минцифры

Минцифры России включило цифровые сервисы «ОТП Банка» в «белый список». Это позволит клиентам пользоваться мобильным приложением и интернет-банком даже в периоды временных ограничений мобильного интернета. Об этом CNews сообщил представитель «ОТП Банка».

«ОТП Банк» стал шестым банком в стране, вошедшим в «белый список» Минцифры. Это гарантирует клиентам сохранение доступа ко всем ключевым банковским операциям. Никаких дополнительных настроек или действий со стороны пользователей не потребуется, доступ к сервисам обеспечивается автоматически на уровне операторов связи.

«Белый список» формируется Минцифры России совместно с профильными ведомствами. В него входят наиболее востребованные государственные, финансовые и другие онлайн-сервисы, необходимые для решения повседневных задач, и выполнившие определенные технические требования.

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