Иски на четверть миллиарда выкатили знаменитому российскому производителю спецсредств связи для Минобороны

Федеральная служба судебных приставов возбудила против АО «НПО Ангстрем» семь исполнительных производств на общую сумму 245,1 млн рублей. Это уже не первая волна претензий к предприятию: ранее против него подавали иски Минобороны, поставщики компонентов и российский представитель японской «Семиконики», а один из кредиторов пытался инициировать банкротство.

Приставы выставили счет





Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила против АО «НПО Ангстрем» семь исполнительных производств на общую сумму 245,1 млн руб. Это следует из базы «Контур.Фокус».

Самое крупное производство было возбуждено в конце июля 2026 г. на 232,5 млн руб. по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Еще шесть производств также от июля 2026 г. — это исполнительские сборы на общую сумму 12,6 млн руб., включая сбор на 5,8 млн, 2,7 млн и 1,4 млн руб.

CNews обратился к НПО «Ангстрем» за комментариями о причинах возбуждения исполнительных производств и их исполнения.

Проблемы НПО «Ангстрем»

У НПО «Ангстрем» накопился целый ряд проблем, о которых CNews писал ранее. В декабре 2025 г. стало известно, что поставщик электронных компонентов «Квантум» намерен обратиться в суд для признания НПО «Ангстрем» банкротом.

Росгвардия Приставы выставили счета НПО «Ангстрем»

Только за декабрь 2025 г. Минобороны подало к предприятию пять исков на общую сумму 499,5 млн руб. — в одном из заявлений ведомство пытается взыскать неустойку по госконтракту от 2022 г. за несвоевременную поставку продукции.

В мае 2025 г. CNews писал, что российский представитель японского разработчика электроники ООО «Семиконика» требовал от НПО «Ангстрем» более 1 млрд руб., подав 17 исков за три дня. В декабре 2024 г. за полгода против предприятия было подано три десятка исков более чем на 800 млн рублей, среди истцов — Минобороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие.

Чем занимается НПО «Ангстрем»

«НПО Ангстрем» специализируется на разработке средств и решений тактической радиосвязи, автоматизированных систем управления и программного обеспечения. В мае 2023 г. юридическое лицо перешло под управление Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»); по данным РБК, изменения были связаны с необходимостью «выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа» и носили временный характер.

Предприятие является важным для страны: его мощности были переориентированы на исполнение заказов для обороны, а объем заказов вырос в 10 раз, указано в судебных документах по иску «Воентелекома». В июне 2024 г. Минпромторгу было поручено при необходимости проработать вопрос о дополнительном обеспечении наращивания производственных мощностей НПО «Ангстрем». Компании также пришлось выстраивать новые логистические цепочки поставок из-за санкций ЕС и США.