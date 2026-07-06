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«Логистическая платформа ATI.SU» запустила ИИ-ассистента

Персональный ИИ-ассистент на базе нейросети GigaChat Сбербанка интегрирован в интерфейс «Логистической платформы ATI.SU». Он поможет пользователям быстрее освоить функциональность платформы, ответит на вопросы и ускорит выполнение стандартных операций. Об этом CNews сообщиил представители ATI.SU.

«Логистическая платформа ATI.SU» – экосистема сервисов для участников рынка транспортной логистики. На платформе доступно более 50 цифровых инструментов для поиска грузов и машин, проверки контрагентов, организации документооборота и аналитики. Несмотря на обширную базу знаний, новым пользователям требуется время для освоения всей функциональности платформы. Кроме того, служба поддержки ежедневно получает тысячи обращений, 68% из которых относятся к типовым. При этом для пользователей критично получать оперативный ответ 24/7. С ростом числа пользователей ATI.SU увеличивается нагрузка и на службу поддержки.

Чтобы упростить работу на платформе и ускорить обработку обращений, ATI.SU внедрила ИИ-ассистента. Он разработан на базе нейросети GigaChat, обучен на внутренних данных ATI.SU и адаптирован под контекст логистического бизнеса.

С марта 2026 г. с помощью ИИ-ассистента можно выполнять стандартные операции: добавить или найти нужный груз и транспорт, выставить счет и оформить закрывающие документы. Для этого достаточно написать соответствующий запрос в диалоговое окно.

В апреле 2026 г. функциональность ассистента расширится за счет сценариев онбординга и постоянного сопровождения в интерфейсе. Ассистент будет определять роль пользователя и его задачи, предлагать наиболее релевантные сервисы и пошагово онбордить участников – от заполнения профиля и подтверждения контактов до первых операций с грузами и машинами. Он начнет отвечать на типовые запросы пользователей, обеспечив круглосуточную поддержку без ожидания оператора. Кроме того, ассистент станет навигатором по сайту: подскажет, где найти нужный раздел, как воспользоваться конкретным сервисом и на какие материалы стоит обратить внимание, чтобы лучше понять возможности платформы.

Качество ответов ассистента регулярно проверяется на наборах типовых вопросов: они сравниваются с эталонными ответами и оцениваются по корректности, полноте и структуре, после чего параметры работы модели уточняются.

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Ожидается, что благодаря внедрению ИИ-ассистента время получения ответа на вопрос сократится с нескольких минут до 2–3 секунд. Нагрузка на службу поддержки уменьшится на 40%.

«Логистическая платформа ATI.SU активно развивается – мы постоянно расширяем функциональность имеющихся сервисов и внедряем новые. Ориентироваться во всем многообразии возможностей стало сложнее. Кроме того, в логистике важна скорость реакции – пользователи ждут, что на их вопрос ответят быстро и по делу. Поэтому мы запустили «умного» ассистента: он помогает быстрее выполнять стандартные операции, подсказывает следующий шаг и рекомендует именно те сервисы, которые принесут максимальную пользу конкретному бизнесу. По сути, это персональный проводник по нашей экосистеме, который доступен 24/7 и говорит с пользователем на языке логистики», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».

«Внедрение ИИ-ассистента на базе таких передовых технологий, как GigaChat, – пример того, как искусственный интеллект уже сегодня повышает операционную эффективность бизнеса, сокращает время реакции на запросы с минут до секунд. Решения наподобие тех, которые мы видим на платформе ATI.SU, полностью соответствуют нашей стратегии по всесторонней поддержке цифровой трансформации в регионах и отраслях, помогая компаниям не просто следовать за технологиями, а быть на шаг впереди», – отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

В дальнейшем ATI.SU планирует расширять зону применения ИИ-ассистента до сопровождения полного цикла работы на платформе.

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