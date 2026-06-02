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ВТБ может создать платформу для объединения роботов и ИИ-агентов

Банк ВТБ исследует возможность разработки первой в России платформы, которая объединит цифровых ИИ-агентов и физических роботов в единой среде управления. Это один из проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который ВТБ развивает вместе со своим технологическим партнером – компанией Т1.

В основе идеи лежит создание коммуникационного интерфейса для взаимодействия между ИИ-агентами и физическими роботами на базе платформы ИИ-агентов, которая уже работает в ВТБ. Роботы и цифровые помощники будут представлены как унифицированные «кубики», которые не ограничатся одними задачами и могут быть комбинированы между собой в различных вариациях. Например, такие роботы могут обслуживать клиентов в банковских отделениях, выполнять услуги инкассации или безопасности и т. п., а настройки их функционала могут постоянно меняться в зависимости от потребностей пользователей.

Управление роботом будет осуществляться через VLA-модели (Vision-Language-Action). VLA – это мультимодальная генеративная нейронная сеть, которая воспринимает разные модальности (голос, текст, видео, сенсоры), а на выходе генерирует действия робота в реальном мире.

Также ИИ-агенты и роботы смогут обмениваться данными в реальном времени, обучая и дополняя друг друга: цифровой помощник может предоставить роботу аналитику, а робот — передать в систему данные о физическом мире со встроенных в него датчиков.

На текущий момент ВТБ завершил разработку базовой версии проекта. Следующим шагом станет закупка роботов в Китае через Центр компетенций по ИИ.

«Усовершенствованная платформа ИИ-агентов в будущем позволит стереть грань между виртуальными и физическими искусственными исполнителями задач. Это следующая ступень в роботизации и развитии ИИ-агентов. Данное объединение откроет новые возможности для автоматизации процессов в финансовом секторе, а в перспективе — предложить универсальное решение рынку», — сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ в преддверии ПМЭФ-2026.

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