Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Власти разработали механизмы работы банкоматов при отсутствии интернета. Сейчас во время блокировок снять наличные деньги чаще всего не представляется возможным, что фактически лишает россиян доступа к своим же деньгам.

Пойти навстречу

Российские власти разработали механизмы, которые позволят банкоматам работать при блокировках мобильного интернета. Об этом официально заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках съезда Ассоциации банков России.

По словам Набиуллиной, разработкой этих механизмов занимались операторы связи при поддержке Минцифры России. При этом технические подробности работы этих механизмов глава Банка России не раскрыла.

Механизмы эти вполне могут быть связаны с «белыми списками». Как отметила Набиуллина, в настоящее время Банк России ведет обсуждение с Минцифры по поводу включения в «белые списки» сервисов буквально всех российских банков, у которых есть лицензия на ведение в стране банковской деятельности.

Впрочем, если это произойдет, перечень банков в «белых списках» начнет быстро сокращаться. Связано это будет с тем, что в последние годы в России банки лишаются лицензии довольно часто.

По словам Набиуллиной, подключить все банки к «белым спискам» в данный момент невозможно, и потому сначала в этот перечень попадут лишь самые крупные системно значимые организации и их критические сервисы. Названия этих банков глава ЦБ России перечислять не стала.

Напомним, «белые списки» – это сверхограниченный интернет, изобретение российских властей образца сентября 2025 г. Это перечень сайтов и сервисов, которым россиянам можно пользоваться во время блокировок мобильного интернета. В общей сложности в этот перечень входит всего несколько десятков ресурсов. Весной 2026 г. в интернете появилась информация, что «белые списки» начали тестировать на домашнем интернете – сначала в Ростовской области, а затем и в Москве. Официального подтверждения этому на момент выхода материала не было.

Нал – всему голова

При отсутствии мобильного интернета, равно как и проводного, наличные деньги – это единственный в России способ расплатиться за товар или услугу. К моменту выхода материала сервисы некоторых крупнейших банков, в том числе Сбербанка, не входили в «белые списки» сайтов, которые работают при блокировках.

Это означает, что приложение «Сбербанк Онлайн», как и его веб-версия, становятся недоступны клиентам Сбербанка, которых, по данным банка, более 100 млн. Перевести деньги не представляется возможным. Также блокировки мобильного интернета нарушают работу терминалов оплаты, что делает банковские карты бесполезными – расплатиться ими становится нельзя.

По информации РБК, к концу мая 2026 г. в «белом списке» числилось всего-навсего пять российских банков – «Альфа-Банк», ВТБ, Газпромбанк, «МТС-банк» и ПСБ. И это при том факте, что в стране в общей сложности насчитывается свыше 300 банков (статистика Центробанка).

Угроза безопасности

В подобной ситуации наличные остаются безальтернативным способом оплаты. Но это резко повышает уровень опасности, окружающий граждан России.

Когда в России существовал полноценный интернет, без блокировок и «белых списков», в большинстве населенных пунктов достаточно было носить с собой всего лишь банковскую карту для оплаты товаров и услуг. В случае ее утраты или кражи достаточно было позвонить в банк и заблокировать ее.

С наличными так не работает. Чтобы оставаться платежеспособными, россиянам приходится носить с собой тысячи рублей. Кошелек можно потерять, его могут украсть, его также можно забыть, и заблокировать его звонком в банк не получится.