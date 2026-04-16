ВТБ: предприниматели на 80% увеличили спрос на экспресс-гарантии в 2026 году

За первые два месяца 2026 года продажи экспресс-гарантий среднему и малому бизнесу в ВТБ выросли на 80% по количеству и на 33% по объему. Драйверами роста стали активное участие СМБ в госзаказе, цифровизация услуг и стремление бизнеса оптимизировать издержки. С учетом высокой востребованности продукта ВТБ первым среди российских банков запустил оформление экспресс-гарантий в мобильном приложении.

Оформление экспресс-гарантии стало доступно в мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ на Android и IOS. Клиенты могут со своего смартфона отправить заявку, отслеживать ее статус и получить электронную гарантию. Все заявки, поданные через интернет-банк и мобильное приложение, объединены на единой витрине.

Подписание документов реализовано через простую электронную подпись (СМС). Банк принимает решение о выдаче гарантии в течение нескольких минут, а получает ее клиент в тот же день за несколько часов.

«Экспресс-гарантии позволяют предпринимателям не отвлекать собственные средства на обеспечение контрактов, а вместо этого оперативно получать авансы и исполнять обязательства без кредитов. В условиях роста издержек это сохраняет ликвидность и дает конкурентное преимущество в тендерах, где скорость решает все», – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

В мобильном приложении клиенты могут получить гарантию на участие в закупке, исполнения контракта, гарантийных обязательств, возврата аванса для государственных и коммерческих закупок на сумму до 30 млн. руб. Также в приложении можно подавать заявки на большие суммы: до 100 млн руб. для гарантий в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП и до 50 млн руб. для коммерческих гарантий. В этом случае оферту нужно подписать в интернет-банке. Срок действия гарантий составляет до 62 или до 38 месяцев.

