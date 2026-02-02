Терминалы «Сбера» начали показывать бонусы «Спасибо» за покупку

«Сбер» начал показывать размер кешбэка на экране сенсорных терминалов с камерой сразу после совершения оплаты.

Теперь клиенты «Сбера» сразу увидят, сколько бонусов «Спасибо» получат за покупку – они будут начислены практически сразу. Информация появится на экране терминала банка после подтверждения об успешной оплате. Раньше размер начислений можно было найти только в истории операций в «СберБанк Онлайн». Функцию демонстрации кешбэка на терминалах в режиме реального времени «Сбер» внедрил первым в стране. Об этом CNews сообщил представитель банка.

К началу февраля 2026 г. новая опция заработает более чем на 500 тыс. POS-терминалов по всей стране. А до конца мая она появится на всех сенсорных платёжных устройствах банка.

Чтобы получать бонусы «Спасибо», необходимо быть участником программы лояльности «СберСпасибо». Подключиться к ней можно в «СберБанк Онлайн», а затем каждый месяц выбирать до трёх категорий повышенного кешбэка — например, «Аптеки», «Кафе и рестораны» или «Такси». С подпиской «СберПрайм» доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду.

Бонусы «Спасибо» начисляются при оплате любым методом от «Сбера»: картой, улыбкой, смартфоном с помощью «Вжух» или со SberPay NFC, онлайн или QR-кодом со SberPay. Накопленный кешбэк можно тратить у партнёров программы — на заказы в «Самокате», доставку еды и продуктов в «Купере», бронирование отелей на «Отелло», помощь врачей «СберЗдоровья», заправку автомобиля через сервис «Заправить авто» и многое другое.