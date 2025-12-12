CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Я тоже так могу»: как дети открывали для себя мир цифровых технологий и ИИ

Сбербанк, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и школа програм-мирования «Алгоритмика» разработали и реализовали по всей стране образова-тельную программу для детей с опытом сиротства и воспитанников детских домов. В Ленинградской области обучение прошли 94 ребенка, из них 82 — в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участники осваивали и развивали востребованные цифровые навыки: изучали со-временные технологии, основы программирования, промптинга и создание компь-ютерных игр с помощью искусственного интеллекта.

Программа, рассчитанная на 20 академических часов, открыла перед детьми но-вые горизонты и позволила проявить себя в творчестве, точных науках и цифро-вых технологиях. Под руководством опытных педагогов и профессиональных наставников ребята познакомились с такими современными инструментами, как нейросети «ГигаЧат» и Kandinsky.

Каждый ребенок самостоятельно определил, над каким проектом работать — ко-миксом, мультфильмом или игрой, — что способствовало развитию инициативно-сти и творческого мышления.

Занятия проходили офлайн. Программа была составлена с учетом возрастных особенностей и реализовывалась в двух группах: «Нейросмена. Мои первые про-екты с ИИ» — для детей 9–11 лет и «Нейросмена 2.1» — для подростков 12–18 лет. Каждая группа занималась в течение пяти дней по четыре академических часа ежедневно. В проекте приняли участие ребята с самыми разными интересами.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области: «Технологии — это язык даже не будущего, а уже настоящего. И наша задача — дать каждому ребенку возможность научиться на нем говорить. Программа «Нейросмена» — не просто уроки цифровой грамотности. Это окно в мир новых возможностей, где ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут раскрыть свой талант, поверить в себя и сказать: «Я тоже так могу!». Мы открываем для них горизонты цифрового творчества, даем инструменты для самореализации и верим, что именно за такими детьми — технологичное будущее России».


