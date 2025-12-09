Вжух – и оплата на Android доступна без NFC

Сбербанк расширяет доступность бесконтактных платежей: сервис «Вжух», работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту «Мир» и на устройствах без NFC‑модуля. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы воспользоваться оплатой, достаточно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth— никаких дополнительных настроек не требуется. Для Android‑устройств с NFC модулем по‑прежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами «Мир».

Сервис «Вжух» имеет ряд преимуществ: он работает с любыми картами — не только «Мир», но и Visa, и Mastercard; полностью соответствует стандартам безопасности платежной индустрии; позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии; за покупки начисляются бонусы «Спасибо».

Сценарий оплаты телефоном предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает «Сбербанк Онлайн», подносит смартфон к терминалу и подтверждает оплату. Операция доступна с любого экрана приложения, включая экран входа. Подносить смартфон вплотную не обязательно — «Вжух» работает на расстоянии.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Поддержка «Вжух» на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 млн наших клиентов и нам важно дать им удобный клиентский опыт. Также технология «Вжух» будет удобна клиентам, которые хотят подключить к оплате смартфоном карты международных платежных систем. «Вжух» открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях «Т‑Банк» и «Альфа‑Банк». Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года».