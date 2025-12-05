«Точка Банк» начал выводить логотипы клиентов на экран терминала

«Точка Банк» выпустил новую функцию для клиентов торгового эквайринга – размещение брендированной заставки на экране платежного терминала. Экран можно оформить в фирменном стиле компании, и в момент оплаты он будет работать как носитель бренда, и как небольшая рекламная витрина. «Точка» предложил малому и среднему бизнесу возможность массово загружать логотипы на терминалы прямо через интернет-банк. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

На экране можно разместить изображение с логотипом, маскота компании, короткий месседж про акцию или сезонное предложение, напоминание о программе лояльности, праздничное оформление или, например, узнаваемую фразу бренда. Брендированные терминалы помогут сделать свою зону заметной и выделиться в офлайне за счет визуала.

Решение особенно актуально для розничных магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты, студий услуг, спортивных клубов – там, где терминал постоянно находится в зоне видимости до момента оплаты. Экран фактически становится еще одной медийной поверхностью.

Опция – бесплатная. Для того, чтобы установить заставку, нужно загрузить готовое изображение в интернет-банк. Модерация занимает до одного рабочего дня, после чего заставка автоматически появится на экране.

«Момент оплаты – несколько секунд, когда внимание покупателя полностью сосредоточено на экране терминала. Мы решили посмотреть на этот процесс как на дополнительное касание с целевой аудиторией наших клиентов. Визуал на экранах работает как мини-визитка: поддерживает узнаваемость, индивидуальность и аккуратно транслирует ценности компании. Даже небольшой бизнес в таком формате выглядит как выстроенный бренд с продуманным клиентским опытом. В целом, это многофункциональная история. В ближайшем будущем мы добавим возможность генерации контента на базе ИИ прямо в разделе эквайринга, чтобы у бизнеса всегда были под рукой быстрые варианты оформления терминала. Мы видим растущий запрос от собственников бизнеса и руководителей на управление имиджем компании в офлайне. Мы отвечаем на него бесплатным решением с настройкой, которая занимает минимум времени», – сказала лидер направления «Розничный бизнес» в «Точка Банке» Евгения Евлютина.

Ставка по торговому эквайрингу в «Точка Банке» офлайн в торговых точках или на выезде начинается от 0,94%, а на СБП – от 0,4%.

Ранее «Точка Банк» представил терминалы нового поколения в виде смартфона.