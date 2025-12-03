«Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП

Пользователи кассовой программы «Контур.Маркета» смогут принимать деньги от клиентов через СБП «Контур.Банка». Для этого достаточно иметь в нем расчетный счет и подключенный эквайринг. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

СБП — система быстрых платежей, при которой клиент оплачивает покупку на кассе по QR-коду. Комиссия по СБП составляет 0,2–0,7%, ее размер зависит от категории товаров и услуг. Обычная комиссия за торговый эквайринг в российских банках варьируется в пределах 1,5-2,5% — итоговая ставка часто зависит от оборота, вида деятельности, остатков на счете и других условий.

С помощью СБП предприниматели тратят на комиссию в 6–10 раз меньше. Такая экономия позволит сотням магазинов, кафе и мастерских по всей России легче адаптироваться к новым условиям, связанным с понижением порогов дохода для уплаты НДС и повышением ставки налога.

Дмитрий Максименко, менеджер продукта «Эквайринг», «Контур.Банк»: «Подключение СБП — один из способов сократить издержки на фоне налоговой реформы. Допустим, выручка продуктового магазина с безналичных платежей составляет в среднем 1 млн каждый месяц. Сегодня через СБП проходит около 30% безналичных платежей. Если магазину перевести эту часть операций на СБП с комиссией 0,4%, за год можно сэкономить более 50 000 рублей. Экономия ощутимая, к тому же при подключенной СБП остается возможность принимать платежи другими способами».

Если у предпринимателя несколько заведений или торговых точек, сумма сэкономленных денег может исчисляться шестизначными цифрами. Таким образом, с помощью СБП владелец бизнеса может освободить средства, сопоставимые с годовой зарплатой кассира или масштабным ремонтом торговой точки.

Олег Пестерев, ведущий эксперт «Контур.Маркета» по кассовой технике и эквайрингу: «Для покупателя оплата по QR-коду давно привычна, а для предпринимателя — быстра в подключении. Нет дополнительной нагрузки на кассиров и оборудование, не нужна дополнительная настройка «Контур.Маркет Кассы» — магазин просто включает на ККТ новый способ оплаты и начинает экономить».

После подключения СБП кассир формирует на кассе чек, выбирает способ оплаты по QR-коду, нажимает «Получить код» и показывает его покупателю. Он сканирует код мобильным приложением своего банка, продавец на кассе проверяет оплату, и касса печатает чек.. Чтобы принимать платежи по СБП, пользователю нужна кассовая программа «Контур.Маркета» и расчетный счет в «Контур.Банке» с подключенным эквайрингом.