Какого руководителя ждут завтра: ИИ-аналитик Сбербанка поможет с рекомендациями для карьерного трека CEO и CFO

Школа финансов «СберУниверситета» совместно с блоком «Финансы» Сбербанка разработали ИИ-аналитика рынка дополнительного профобразования — комплексное LLM-приложение на основе GigaChat. Этот сервис позволяет проанализировать актуальные вакансии на руководящие позиции, отследить, как меняются требования к мягким, жестким и цифровым навыкам, и выявить передовые практики обучения финансам в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-аналитик помогает сформировать не только текущие требования к CEO и CFO, но и профиль руководителя будущего, который сочетает финансовую экспертизу, лидерские качества и цифровые компетенции. Сервис анализирует тысячи вакансий, образовательных программ и исследований, чтобы выявить навыки в сфере финансов и управления, которые больше всего нужны рынку сейчас и будут востребованы в будущем. Инструментарий дополняют глубинные интервью и опросы целевых групп.

Решение масштабируется на любые управленческие роли и позволяет создавать цифровые дэшборды — инструмент для HR-специалистов, который автоматически отображает актуальный срез востребованных навыков.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня успех в профессии зависит от того, как быстро человек адаптируется к изменениям. Наш ИИ-аналитик — это умный компас, который помогает человеку выбрать правильное направление карьерного развития. Он объясняет, какие навыки сейчас наиболее ценны для рынка, и подбирает подходящие образовательные программы. Это особенно важно в финансах, где технологии регулярно меняют правила игры».

Практическая значимость такого ИИ-аналитика уже подтверждена внедрением: разработка образовательных программ в Школе финансов «СберУниверситета» строится на data-driven подходе, обеспечивая максимальную релевантность и эффективность. Так, Школа финансов перешла к систематическому использованию данных при формировании учебных программ. Исследование Сбербанка охватило более 800 вакансий CEO и CFO и показало, какие навыки нужно включать в программы обучения для соответствия требованиям рынка.