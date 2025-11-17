CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк и AIRI представят финансового аналитика будущего

Сбербанк и Институт AIRI представят прототип мультиагентной системы «AI финансовый аналитик» (AIFA), которая способна анализировать огромные массивы финансовой отчетности МСФО за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Система AIFA, построенная на базе ИИ-помощника «ГигаЧат» и технологии OCR (optical character recognition), распознает PDF-документы финансовой отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) и извлекает из них до 77 видов финансовых показателей. Затем алгоритм анализирует причины изменений показателей, оценивает их динамику и самостоятельно готовит аналитическое заключение. Высокое качество работы в такой сложной области, как финансы, обеспечивают цепочки рассуждений от экспертов РЭШ и SberCIB Investment Research, которые воспроизводят ход мысли аналитика и позволяют агенту выполнять сложные логические выкладки. Интерфейс для доступа к прототипу AIFA реализован на поверхности сервиса DataTracker (обеспечивает доступ к данным по российской и мировой экономике).

Уже в 2026 г. система сможет учитывать новостной фон из интернета и специфику конкретных отраслей. Алгоритм также научится работать с другими системами отчетности (РПБУ и US GAAP). Увеличится количество отслеживаемых показателей, скорость ответа, качество извлечения и анализа данных.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Финансовая отчетность по МСФО может достигать 100 страниц — это структурированное представление финансовых результатов и положения компании в виде таблиц и текста. Профессиональный аналитик тратит на такой документ до четыре-шесть часов — AIFA делает то же самое за минуты, что кардинально меняет аналитическую работу с большими массивами финансовой информации. Качество работы прототипа уже достигло 89%, и с помощью дальнейшего обучения модели мы планируем улучшить этот показатель. Проект наглядно показывает, как передовые ИИ-технологии создают ценность для бизнеса, экономят время и помогают быстрее принимать взвешенные решения».

Иван Оселедец, д.ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор Института AIRI: «AIFA — пример того, как научные достижения в области искусственного интеллекта трансформируются в прикладные решения с реальной бизнес-ценностью. В мультиагентной системе соединены методы визуального анализа, обработки естественного языка и цепочек рассуждений, чтобы научить систему понимать смысл финансовых отчётов и рассуждать о причинах изменений. Такой подход приближает нас к созданию “мыслящих” цифровых аналитиков, способных рассуждать, проверять себя и объяснять свои выводы».

