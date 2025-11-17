Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество

Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних. Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребенок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей, и это настоящая трагедия. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%. Приведу три самые распространенные преступные схемы. В первом случае мошенник входит в доверие к ребенку, используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях, или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины. Он убеждает ребенка тайно взять телефон родителя и следовать инструкциям. Обманом ребенка заставляют зайти в банковские приложения на смартфонах родителей, чтобы тот перевел деньги, а также оформил по его указанию кредиты.

Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов (например, Росфинмониторинг, ФНС) с сообщением, что у родителей есть неучтенные ценности и им грозит уголовное преследование. Ребенка убеждают сохранить все в секрете от взрослых. Во имя «спасения» родителей его заставляют все деньги и драгоценности семьи передать курьеру якобы для «официальной декларации».

Наконец, подростку старше 14 лет могут позвонить под любым бытовым предлогом (например, доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса), чтобы выманить код из SMS для авторизации на «Госуслугах». Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву тем, что из-за раскрытого кода на нее прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, а это чревато уголовной ответственностью. Подростка заставляют «спастись», переслав сбережения на «безопасный счет». Либо от него требуют передать все деньги и ценности курьеру.

Как все это предотвратить? Родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности, этот разговор нельзя откладывать. Объясните, что пароли, коды из SMS и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами. Договоритесь о кодовом слове семьи, которое ребенку надо попросить назвать, если кто-то представляется вами и просит что-то сделать с деньгами. Формируйте доверительную атмосферу, чтобы ребенок в любой непонятной ситуации обращался к вам, а не к незнакомцу в сети.

Финансовое воспитание и киберграмотность — это не контроль, а формирование осознанности. Мы в «Сбере» разработали целый ряд образовательных инструментов, которые помогают детям прокачать навыки финансовой безопасности. В первую очередь — полезный просветительский контент, который поможет защититься от уловок мошенников, есть на портале «Кибрарий». Также обучающие ролики и игры есть в нашем приложении «СберKids» — в нем также есть ИИ-ассистент «СберКот», который расскажет, как действовать при подозрении на мошенничество. Это и бесплатные обучающие курсы на портале финансовой грамотности «СберСова» для всей семьи. Наши эксперты готовы прийти с интерактивными мастер-классами и лекциями в любое образовательное учреждение: школу или колледж. Безопасность наших детей — это общая ответственность, и только совместными усилиями мы можем противостоять преступникам».