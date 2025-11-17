CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в банках
|

Новые направления обучения в «Школе 21»: участники смогут изучать проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику

«Школа 21» расширяет возможности основного обучения. Теперь в школе цифровых технологий от Сбербанка можно изучать 12 направлений. Новые программы дополнили существующие ветки основного обучения по неразработке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На программе «Проджект-менеджмент» участники смогут получить навыки управления ИТ-проектами, планирования сроков и бюджета, работы с командами и заказчиками. UX-/UI-дизайн позволит проектировать удобные и визуально привлекательные интерфейсы, сочетать креатив и аналитический подход. Биоинформатика — направление на стыке биологии, информатики и математики: здесь готовят специалистов, способных анализировать и интерпретировать генетические данные с помощью цифровых инструментов.

Направление биоинформатики уже есть в программе кампуса в Уфе и пользуется высоким спросом: республика активно развивает компетенции в области науки о данных и медицинских технологий.

Артем Соловейчик, директор центра индустрии образования Сбербанка: «Мы запускаем в «Школе 21» три новых направления — проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику, — потому что видим запрос от бизнеса, государства и самих обучающихся. Рынок требует не только сильных цифровых навыков и технических знаний, а умения говорить на одном языке с разработчиками, бизнесом и учеными. Сегодня востребованы специалисты, которые умеют управлять проектами, создавать удобные для людей интерфейсы, которые будут использовать миллионы, управлять сложными проектами с нуля до результата и решать задачи на стыке дисциплин. Успешный цифровой продукт создается слаженной командой: грамотным проджект-менеджером, который понимает, как пишется код и сколько времени занимает реализация задачи UX-/UI-дизайнером, создающим продуманные интерфейсы с учетом технических возможностей, и, если речь, например, о сфере медицины, специалистом по биоинформатике. Благодаря методике «равный — равному» участники развивают мягкие навыки, учатся объяснять сложное простым языком, работать совместно над незнакомыми задачами и находить нестандартные решения в условиях неопределенности. Мы готовим высококлассных инженеров и слаженные команды, которые способны закрывать самые актуальные технологические потребности страны».

В каждом кампусе «Школы 21» участники обучения могут выбрать одно из разработческих или неразработческих направлений. Четыре направления разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка (Android и iOS), GameDev. И еще пять программ — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет вспомогательную задачу, например, помогает автоматизировать процессы, собрать данные и т. п. Участникам нужно уметь разбираться в коде, но не на том уровне, какой требуется от разработчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще