Банк «Русский Стандарт»: осенью — самый низкий средний чек за мобильную связь в текущем году

Банк «Русский Стандарт» узнал, как меняются размеры средних чеков за мобильную связь и Интернет у россиян в зависимости от сезона года. Как оказалось, зима – лидер по средней сумме платежа за услуги сотовых операторов. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

В число самых популярных категорий трат россиян традиционно входят услуги мобильной связи и интернет-провайдеров. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», средний чек платежа за возможность пользоваться дома бесперебойным Wi-Fi-сигналом у россиян осенью текущего года составил 803 руб. Предшествующим ему летом показатель был немного выше – 813 руб. Весной он был 818 руб. А зимой 2024-2025 он оказался самым низким в текущем году и составлял 794 руб.

Тем временем средний чек за услуги сотовых операторов осенью 2025 г. стал самым низким среди всех сезонов и составил 580 руб. Он снизился относительно лета текущего года, когда был 604 руб. А также оказался меньше, чем зимой 2024-2025, когда был 641 руб. и весной (622 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены все операции по оплате мобильной связи и Интернета в онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» зимой 2024-2025, весной, осенью и летом 2025 г.