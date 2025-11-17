CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

75% россиян воспринимают рекомендации ИИ как совет

Опрос Сбербанка и Rambler&Co показал: 75% респондентов воспринимают рекомендации ИИ как совет, допуская, что иногда он может ошибаться. Характерно, что даже среди сомневающихся в ИИ 28% готовы доверять технологии и делегировать ей алгоритмизированные задачи. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Россияне верят в потенциал ИИ: 15% уверены, что технологии приведут к значительному продлению человеческой жизни, а 35% считают это возможным с некоторыми ограничениями. Каждый четвертый опрошенный уже применяет ИИ в повседневной жизни: 11% делают это регулярно, 15% — время от времени. Ещё 13% респондентов пока не используют нейросети, но рассматривают такую возможность в перспективе. В ответах большинства россиян доминирует установка на партнёрские отношения: люди полагают, что ИИ должен усиливать человеческий опыт, а не заменять его. При этом 47% респондентов считают, что ИИ не сможет заменить всю палитру человеческого: эмоции, творчество, интуицию и критическое мышление».

По мнению многих респондентов, ИИ сможет решить основные проблемы человечества. 25% россиян видят главным двигателем прогресса духовный рост и самопознание. Еще 24% убеждены, что прогресс будут двигать творчество и освоение новых миров. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 октября 2025 г. В нем приняли участие 130 тыс. интернет-пользователей.

