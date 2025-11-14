Сбербанк сделал кибербезопасность интерактивной: в «СберБанк Онлайн» можно настроить персональный щит защиты

Обновленный раздел «Безопасность» приложения «СберБанк Онлайн» теперь состоит из интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Игровая механика позволяет вовлечь пользователей в процесс защиты, а также помогает осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Цель нововведения — рассказать и наглядно продемонстрировать, какие бесплатные сервисы помогут улучшить персональную киберзащиту. Это принципиально новый подход, когда человек с помощью подсказок «выстраивает» свою безопасность и в результате значительно снижает риски мошенничества.

В разделе «Безопасность» мобильного приложения отображается текущий уровень киберзащиты пользователя: базовый, средний или продвинутый. При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая является одной из самых надёжных в мире и по умолчанию защищает всех клиентов. На дальнейшее повышение уровня влияет выполнение практических заданий. Чтобы получить средний уровень, нужно выполнить от двух до четырёх заданий, продвинутый — пять и более пунктов из списка.

Среди заданий — подключение сервисов «Определитель номера» и «Антивирус», включение запрета на создание скриншотов в приложении, проверка привязки карт к сервисам для отключения ненужных подписок. Пользователи также могут проверить утечки своих данных с внешних ресурсов, проконтролировать устройства, с которых выполнялись входы в аккаунт, в том числе можно ограничить запрос на совместный доступ к счетам и вкладам.

Кроме того, в разделе доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от ″Госуслуг″». Также здесь размещены обучающие материалы и практические советы, которые помогают узнавать о новых схемах мошенников и эффективно им противостоять.

Обновленный раздел «Безопасность» бесплатно доступен всем пользователям Android, начиная с версии 16.16 «СберБанк Онлайн». В него можно попасть с главного экрана приложения по значку «Щит» или через меню (три точки): раздел «Все настройки» → «Безопасность».