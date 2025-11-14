Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбербанка будет построен в Крыму

Апартаменты бизнес-класса More Yuva от Author Development в Крыму оснастят умными технологиями Сбербанка. Также будет реализовано комплексное решение, которое свяжет в общую умную систему управления апартаменты, здания и территорию жилого комплекса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение реализовано на базе Умного дома Sber и программно-аппаратного комплекса «Андромеда», который позволяет создать единую систему для мониторинга, анализа и управления всем инженерным оборудованием и процессами диспетчеризации различных объектов недвижимости. Такой смарт-диспетчер уже масштабирован в новом смарт-районе Москвы — «СберСити» (застройщик — компания АО СЗ «Рублево-Архангельское»).

Благодаря интеграции всех инженерных систем управление апарт-комплексом будет более эффективным, а часть процессов эксплуатации — автоматизирована. Единая платформа, в том числе, является инструментом энергоменеджмента, позволяя в режиме реального времени оптимизировать объем потребляемых ресурсов и, как следствие, затраты на них.

Кроме того, во всех апартаментах будет интегрирован виртуальный ассистент умного дома: голосом можно будет настроить желаемое освещение, климат, подогрев полов в санузле и управлять шторами. Также ассистент ответит на вопросы гостей, в том числе о возможностях отдыха — например, подскажет температуру воды в море и погоду, ближайшие достопримечательности и рестораны.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Для «Сбера» важно не просто финансировать наших партнеров. Но и совместно внедрять в их проекты современные технологии и передовые сервисы, которые действительно меняют качество жизни, выводя комфорт и безопасность на принципиально новый уровень. Когда-то «умный дом» казался фантастикой, а теперь это такая же повседневная потребность, как электричество или интернет. И мы видим, как запрос общества смещается — люди хотят не просто квадратные метры, а пространство, где им комфортно жить, отдыхать и растить детей. Комплекс решений от Умного дома Sber и «СберСити» — это шаг к такому будущему».

Евгений Чуланов, заместитель генерального директора – директор департамента информационных технологий АО «Рублево-Архангельское» (проект «СберСити»): «Помимо внедрения решений Умный дом Sber во всех квартирах «СберСити», у нас есть опыт создания “умных номеров” с учетом особенностей гостиничного пространства. Мы оборудовали часть номерного фонда отелей курортов «Мрия» и «Манжерок», обновив цифровую инфраструктуру. Теперь вместе с Author Development у нас появилась возможность с нуля заложить в апарт-комплексе систему умного управления на всех уровнях. Это настоящий прорыв в сфере гостеприимства и арендного бизнеса, который, во-первых, устанавливает новые стандарты качества обслуживания и комфорта. И, во-вторых, делает проект максимально привлекательным для инвесторов».

Программно-аппаратный комплекс «Андромеда» используется для управления инженерными системами жилых и коммерческих объектов «СберСити», а также гостиничных комплексов умного района. Программно-аппаратный комплекс, в том числе, внедрен для мониторинга инженерных систем жизнеобеспечения зданий штаб-квартиры Сбербанка. Всего дистанционный контроль с помощью цифрового решения осуществляется более чем на 8 тыс. различных объектах недвижимости.

В конфигурацию системы, объединенной с решениями умного дома Sber, входит более 1000 различных устройств. Их работа синхронизирована между собой и интегрирована с системой управления апарт-комплексом. Внедрение этих решений позволит обеспечить повышенный комфорт жителям апарт-комплекса. И вместе с этим — обеспечит управление ресурсами, предупреждение аварий и более зрелые процессы управления эксплуатацией всего объекта и его территории, оптимизируя операционные затраты.

Дмитрий Коновалов, президент Author Development: «Со «Сбером» нашу компанию связывает давнее партнерство: More Yuva – это третий проект, который мы реализуем при поддержке банка. Зная прогрессивный опыт «Сбера» в развитии передовых технологий, мы решили воспользоваться им и интегрировать их разработки в инфраструктуру More Yuva. Уверен, что собственники апартаментов по достоинству оценят бытовые преимущества и комфорт, которые они получат с системой «Умный дом».

Апарт-комплекс More Yuva строится в Гурзуфе — в курортной зоне на южном побережье Крыма, по адресу: г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Геологов, 1. 8-этажное здание рассчитано на 236 апартаментов площадью от 23 до 58,8 кв. метров. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 г.