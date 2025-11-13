Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее

Сбербанк запустил первого в России ИИ-агента, который поможет быстро оформить и оплатить обязательное автострахование в «СберБанк Онлайн». ИИ-агент на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» отслеживает срок действия договора ОСАГО, оформленного на маркетплейсе банка, и предупреждает, когда его надо продлить. После этого искусственный интеллект анализирует предложения 15 страховых компаний-партнеров и помогает выбрать лучшее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Общение с ИИ-агентом проходит в чате приложения «СберБанк Онлайн» — алгоритм отвечает за несколько секунд. Прямо в чате можно и оплатить полис. Удобно, что реквизиты, данные карты и водителей заполнять не нужно — они подтянутся автоматически из предыдущего полиса. А еще ИИ-агент умеет общаться со страховыми компаниями — участниками маркетплейса Сбербанка. Если возникнут вопросы о ценах или других аспектах полисов, он сам выяснит нюансы и вернётся с ответом.

Маркетплейс Сбербанка позволяет сравнить предложения по ОСАГО от 15 страховых компаний, включая «СберСтрахование», и выбрать самое выгодное. Заполнение анкеты (для новых пользователей) займет несколько минут, для расчета стоимости полиса понадобятся СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Если есть учетная запись на портале госуслуг, достаточно дать согласие на обмен данными: тогда информация о водительском удостоверении и стаже заполнится автоматически — пользователю останется только проверить и подтвердить информацию.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «ОСАГО — самый массовый страховой продукт. Поскольку подключать защиту нужно каждый год, важно упростить процесс. В этом году на маркетплейсе «Сбера» водители заключили более миллиона договоров ОСАГО, причем многие пользуются сервисом уже несколько лет. Благодаря «ГигаЧат» продлить полис можно меньше чем за минуту — достаточно написать несколько сообщений в чат и подтвердить свой выбор. Пока ИИ-агентом могут пользоваться только действующие клиенты нашего маркетплейса, но уже в следующем году он будет доступен и тем, кто на площадке впервые».