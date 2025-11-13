CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в банках ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод и Сбербанк договорились о сотрудничестве по цифровизации жилья

Карачаровский механический завод и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения современных технологий, автоматизации процессов управления жилым фондом, предоставления собственникам жилья онлайн-сервисов для обеспечения комфортного проживания, в том числе с помощью технологий «Умного дома Sber». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Партнерство, в том числе, направлено на развитие инновационных сервисов управления объектами недвижимости, повышение энергоэффективности зданий, обеспечение комплексной безопасности и расширение необходимой инженерной и социальной инфраструктуры.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина промышленные предприятия столицы продолжают разрабатывать уникальные технологии, развивать сотрудничество с отечественными производителями и интеграторами высокотехнологичных решений. Партнерство со Сбербанком позволит ускорить разработку и внедрение современных систем, что поможет сделать жизнь в Москве ещё более комфортной, а эксплуатирующим организациям даст экономию и рост качества услуг», – сказал Анатолий Гарбузов.

В рамках партнерства стороны рассматривают интеграцию в рамках следующих цифровых решений Сбербанка: программно-аппаратный комплекс по мониторингу и управлению недвижимостью — цифровой сервис на базе искусственного интеллекта в режиме реального времени обеспечивает диспетчеризацию на объектах, а также помогает оптимизировать потребление энергоресурсов. Смарт-плаформа позволяет создать единую систему для анализа и управления процессами диспетчеризации помещений, инженерных коммуникаций и оборудования; экосистема «Умный дом Sber», позволяющая жителям комфортно с помощью голоса и сценариев управлять светом, климатом, доступом в квартиру и на территорию ЖК.

«Вместе с правительством Москвы и столичными предприятиями мы создаем для жителей мегаполиса комфортную среду, в которой привычные вещи — электричество, отопление, домофон и лифты — становятся частью живого, умного города. Сегодняшнее соглашение — отличный пример того, что инновации могут быть не далекими и непонятными, а по-настоящему полезными и близкими каждому человеку. Наше сотрудничество призвано сделать жизнь в столичном регионе еще удобнее и безопаснее», – сказал председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще