CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

На площадке АФТ запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ

На площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ) запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ. Цель пилотного проекта — апробация ИИ-инструмента для автоматического анализа договоров финансовых продуктов с формированием понятного резюме и выделением ключевых условий. Проект направлен на повышение информированности потребителей, сокращение ошибок при выборе продуктов и оптимизации клиентского пути. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В рамках пилота планируется разработка и тестирование на реальных данных ИИ-решения для проверки условий договоров различных типов финансовых продуктов, среди которых кредитная карта, вклад и ипотека. Помимо этого, будет прорабатываться оптимальный клиентский путь, операционная и целевая модели развертывания такого ИИ-решения. Тестирование решения планируется проводить на базе платформы Yandex AI Studio. Планируемый срок окончания проекта — II квартал 2026 г. В пилотном проекте примут участие 10 ведущих компаний финтех-отрасли, среди которых крупные банки и технологические компании.

«Сегодня клиенту совсем не просто разобраться в сложных продуктах, которые ему предлагаются на финансовом рынке. Казалось бы, что помочь человеку в этом вопросе могут модели ИИ, но эта гипотеза требует проверки, важно протестировать современные модели на большом объеме различных данных, чтобы оценить их возможности и сделать клиентский путь максимально удобным и эффективным. Для этого мы запускаем этот масштабный пилотный проект», — сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще