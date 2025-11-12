До полумиллиона рублей за баг: «БКС Банк» запускает публичную программу для поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty

«БКС Банк» запускает открытую программу для поиска уязвимостей в ключевых цифровых сервисах. Этот шаг стал логичным продолжением закрытого этапа тестирования на площадке Standoff Bug Bounty, подтвердив последовательный подход бизнеса к укреплению безопасности своих ресурсов. В течение первых трех недель запуска максимальный уровень вознаграждения исследователям составит 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По прогнозам экспертов Positive Technologies, в 2025–2026 гг. наибольшую угрозу для кибербезопасности финансовой отрасли будут представлять эксплуатация уязвимостей в программных интерфейсах (API) и атаки на поставщиков и партнеров. В таких условиях специалисты рекомендуют финансовым компаниям проактивно защищать свою инфраструктуры и запускать собственные программы багбаунти. Это позволит выявлять и устранять уязвимости до того, как ими воспользуются киберпреступники.

«БКС Банк» (банк для инвесторов) работает на рынке с 1989 г., предоставляет частным и корпоративным клиентам полный спектр финансовых сервисов. Запуск публичной программы стал для «БКС Банка» логичным шагом после успешного проведения закрытой багбаунти. За четыре месяца тестирования в приватном режиме компания приняла более 20 отчетов от багхантеров и выплатила около 1 млн руб. за подтвержденные находки. В рамках закрытого этапа около 200 специалистов тестировали защищенность инфраструктуры и приложений. Теперь же тысячи независимых исследователей получат доступ для исследования основных веб-сайтов, поддоменов, личных кабинетов, мобильных приложений «БКС Банка» и других ресурсов.

Максимальное вознаграждение за выявление критически опасной уязвимости в программах «БКС Банка» достигает 250 тыс. руб. Для дополнительной мотивации исследователей в первые три недели после запуска компания удвоит размер выплат: за уязвимость критического уровня можно будет получить до 500 тыс. руб., а высокого — до 240 тыс. руб.

«Багбаунти — общепризнанная мировая практика, которая помогает нам повысить реальную безопасность приложений и взглянуть на наши сервисы глазами сотен исследователей с уникальными навыками. Эта программа является для нас одним из наиболее приоритетных проектов, нацеленных на безопасность клиентских данных. После проведения приватной части багбаунти эффективность подхода была подтверждена. Теперь мы решили сделать эту программу публичной», — сказал Андрей Анчугов, руководитель направления аудита кода и приложений «БКС Банка».