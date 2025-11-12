CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ББР Банк» сделал переводы проще: новые функции в мобильном приложении

«ББР Банк» реализовал новую функцию в своем мобильном приложении, благодаря которой осуществлять переводы между клиентами банка стало быстрее. Теперь клиентам доступны мгновенные переводы по номеру телефона внутри банка. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка».

Процесс интуитивно понятный и максимально упрощенный. Чтобы отправить деньги другому клиенту «ББР Банка», достаточно знать его номер телефона: пользователю необходимо зайти в раздел «Платежи» мобильного приложения, выбрать опцию «По номеру телефона» и затем нажать кнопку «Клиенту банка». Система автоматически подтянет контакты из телефонной книги, которые зарегистрированы в «ББР Банке», позволяя выбрать нужного получателя и подтвердить перевод.

«В условиях современного мира, где цифровые технологии играют ключевую роль, клиенты высоко ценят удобство и простоту. Именно поэтому мы продолжаем работу над улучшением нашего мобильного приложения, – сказала Кристина Аксенова, руководитель направления Отдела развития цифровых каналов и банковских карт «ББР Банка». – Новые функции переводов по номеру телефона внутри Банка – это еще один шаг к созданию комфортного и интуитивно понятного цифрового банковского опыта, делающий финансовую жизнь еще проще».

