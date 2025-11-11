Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени

Сбербанк запустил двусторонние индикативные котировки на платформе QDealing через свое подразделение — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает процесс принятия инвестиционных решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пользователи QDealing могут напрямую согласовать индивидуальные условия со Сбербанком через встроенный мессенджер QUIK: договориться о цене, объёме сделки и выбрать предпочтительный режим расчетов.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка: «Наша цель как ведущего маркетмейкера — обеспечивать ликвидность и прозрачность для всего долгового рынка. Чтобы расширить доступ к нашим котировкам, мы выводим их на рыночные платформы, такие как QDealing. Мы убеждены, что это способствует росту ликвидности, делает рынок более прозрачным и эффективным для всех его участников. Это в конечном счёте укрепляет финансовую систему в целом».

Роман Анохин, генеральный директор ARQA Technologies: «Для нас важно, что «Сбер», один из ведущих игроков на долговом рынке, первым из маркетмейкеров начал транслировать свои индикативные котировки на нашей платформе. Мы стремимся предоставлять равные возможности для всех, и партнерство со «Сбером» значительно усиливает ликвидность и качество исполнения сделок для наших общих клиентов. Запуск этого сервиса повышает роль платформы QDealing как ключевого инструмента для эффективного ценообразования на внебиржевом рынке. Мы уверены, что в будущем и другие крупные игроки начнут трансляцию индикативных котировок, — это повысит удобство и прозрачность для всех пользователей QDealing, укрепит ликвидность и снизит риски динамичного рынка».