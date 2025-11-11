CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Москоммерцбанк подтвердил соответствие требованиям безопасности и сохранил доступ к ГИС МВД России при поддержке «ДиалогНауки»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аттестацию информационной системы для КБ «Москоммерцбанк» (АО) в соответствии с требованиями для подключения и сохранения доступа к ГИС МВД России «Проверка действительности паспортов для банков».

КБ «Москоммерцбанк» обратился к «ДиалогНауке» с задачей провести аттестацию своей информационной системы, обеспечивающей подключение к ГИС МВД России «Проверка действительности паспортов для банков». Необходимость проекта была обусловлена ужесточением требований регуляторов и МВД России, что напрямую влияет на возможность заключения договоров и обслуживания клиентов.

В рамках проекта специалисты «ДиалогНауки» разработали модель угроз и нарушителей, подготовили техническое задание на создание системы защиты информации и полный пакет организационно-распорядительных документов. Кроме того, была оказана поддержка в подборе и внедрении необходимых в этом проекте средств защиты. Все работы выполнены в сжатые сроки и под ключ, что позволило банку минимизировать собственные трудозатраты и избежать дополнительных расходов.

По итогам аттестации банк получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, что гарантирует стабильный доступ к сервисам ГИС МВД России и исключает риск внезапного отключения.

«Главный результат для заказчика в подобных проектах — это скорость и отсутствие лишних забот. Мы берем на себя весь комплекс задач: от разработки документов до сдачи объекта под ключ. В итоге организация получает готовое решение, а не набор рекомендаций, которые еще предстоит реализовывать», — отметил Илья Романов, руководитель отдела консалтинга компании «ДиалогНаука».

«Для нас было важно пройти аттестацию быстро и качественно. Команда «ДиалогНауки» давно показала себя надежным партнером: все этапы были выполнены четко и в срок. Благодаря этому мы сохранили непрерывность бизнес-процессов и уверенность в стабильной работе с государственными сервисами», — сказал Олег Задорожный, начальник управления защиты информационных ресурсов КБ «Москоммерцбанк».

