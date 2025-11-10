CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Т-Банк» добавил услугу заказа уборки в сферу «Дом» в мобильном приложении

«Т-Банк» запустил новый раздел «Уборка» в своем мобильном приложении — в сфере «Дом», где объединены платежные сервисы и услуги для решения бытовых вопросов вокруг недвижимости клиентов. Теперь клиенты банка могут заказать уборку квартиры и дома прямо в мобильном приложении — от проверенного поставщика и с постоянным кэшбэком 10%. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Во время заказа услуги клиент выбирает необходимые параметры, в том числе тип уборки (поддерживающая, генеральная, уборка после ремонта или мойка окон), количество комнат, санузлов, а также может при необходимости заказать дополнительные услуги — например, глажку белья или дезинфекцию поверхности. Статус заказа можно отслеживать в разделе «Уборка».

tb1.jpg

Т-Банк

Возможности для клиентов: постоянный кэшбэк 10% за каждый заказ уборки в сфере «Дом»; услуга без предоплаты ― всю сумму клиент платит только после окончания уборки; решение любых вопросов, связанных с клинингом, прямо в приложении ― через чат поддержки мобильного банка; верифицированный исполнитель — компания Airo с многолетним опытом в сфере бытовых услуг.

Чтобы заказать уборку, необходимо открыть сферу «Дом» в мобильном приложении «Т-Банка» или мобильной веб-версии – выбрать раздел «Уборка» – «Рассчитать стоимость» – выбрать тип уборки и настроить дополнительные параметры – «Отправить заявку». Подробности и стоимость заказа появятся в чате «Услуги для дома». Менеджер клининговой компании свяжется с клиентом для уточнения деталей. После окончания уборки ссылка для оплаты придет в чат мессенджера в приложении банка.

На первоначальном этапе услуга доступна для жителей Москвы. В будущем сервис планирует расширяться.

Петр Савостин, руководитель продуктового развития мобильного приложения «Т-Банка»: Мы расширяем сферу «Дом»: она становится полноценным помощником клиента для решения огромного спектра рутинных задач. Теперь в одном месте можно оплатить коммунальные услуги, заказать товары для дома, застраховать имущество и обеспечить чистоту в квартире — без переходов в другие приложения или на сайты. Наша концепция „дофамин-банкинга“ ярко отражена именно в таких продуктах: банковское приложение закрывает все больше повседневных задач с выгодой и удовольствием для клиента».

В сфере «Дом» кроме раздела «Уборка» также представлены разделы «Платежи», «Страховки» и «Супермаркеты», где клиенты могут без комиссий оплатить жилищно-коммунальные услуги и интернет (каждую квитанцию отдельно или разом через опцию «Оплатить несколько счетов»), а также заказать продукты, купить мебель или инструменты для ремонта.

Сейчас к сфере «Дом» подключены уже 90% российских провайдеров ЖКУ и управляющих компаний, а также все российские провайдеры домашнего интернета. У «Т-Банка» прямой договор с поставщиками услуг, который исключает возможность вмешательства мошенников в процесс оплаты.

