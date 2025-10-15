CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн»

Сервис для связи за границей на отдыхе и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Зарубежная eSIM не требует физической SIM-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать ее в мобильной сети для звонков и отправки SMS-сообщений не получится, а вот для всего остального виртуальная симка подойдет: общаться в мессенджерах и соцсетях, обмениваться фото и видео, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раздавать интернет. При этом основная сим-карта мобильного оператора тоже будет действовать, но в настройках телефона для передачи мобильных данных нужно выбрать eSIM — тогда оператор не спишет деньги за роуминг.

Для покупки eSIM в «Сбербанк Онлайн» достаточно указать страну пребывания, продолжительность подключения и объем трафика. Если уже в поездке гигабайты закончатся — не проблема, всегда можно купить новую eSIM. QR-код для активации и инструкция придут на e-mail, поэтому активировать новую виртуальную симку не составит труда. Чтобы узнать баланс, в строке поиска нужно ввести «eSIM» и выбрать «Проверку баланса».

На сегодняшний день тарифы, которые предлагает Сбербанк, одни из самых выгодных на рынке. Например, пакет интернет-трафика на неделю в Турции будет стоить 800 руб., что почти в два раза меньше, чем предлагают другие компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще