«Турбо Облако» подтвердило соответствие требованиям «банковского» ГОСТ

Компания «Турбо Облако», облачный провайдер, получила заключение о соответствии инфраструктуры требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 57580.1–2017, регулирующего защиту информации в финансовом секторе. Этот стандарт устанавливает строгие критерии безопасности для банков, страховых компаний, брокеров и финтех-проектов и подтверждает, что облачная платформа обеспечивает защиту данных в соответствии с требованиями Центрального банка России. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

ГОСТ Р 57580.1–2017 — один из ключевых стандартов в области кибербезопасности финансовых организаций. Он определяет комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа, утечек и кибератак, включая управление доступом, мониторинг событий безопасности и криптографическую защиту данных. Для клиентов это означает возможность безопасно размещать критически важные информационные системы в «Турбо Облаке» и выполнять требования регуляторов без необходимости разворачивать собственную инфраструктуру.

«В финансовом секторе безопасность данных — не просто функция, а фундамент доверия и устойчивости. Для наших клиентов соответствие ГОСТ Р 57580 — ключевое условие при выборе облачной платформы. Полученное заключение подтверждает, что наш продукт отвечает самым строгим нормам информационной безопасности, включая требования регуляторов», — отметил генеральный директор компании «Турбо Облако» Александр Обухов.

Помимо соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017, инфраструктура «Турбо Облака» сертифицирована по международным и российским стандартам информационной безопасности, включая ISO/IEC 27001:2013 (система менеджмента информационной безопасности), ISO/IEC 27017:2015 (защита данных в облачных сервисах), ISO/IEC 27018:2019 (защита персональных данных в облаке), PCI DSS 4.0.1 (безопасность обработки платежных данных), а также аттестована в соответствии с требованиями приказов ФСТЭК России по защите персональных данных согласно 152-ФЗ.

