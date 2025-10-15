CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

ФИНОПОЛИС 2025: ФлексСофт задает вектор развития банковского будущего

ФлексСофт впервые в России представил концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL, и предложил всем желающим протестировать решение.

Компания заключила стратегические партнёрства с лидерами финтеха, техногигантами и ведущими профильными вузами.

В деловых сессиях эксперты ФлексСофт раскрыли, как data-центричная экономика трансформирует финтех, объяснили, почему AI Native Bank — будущее банков, и провели параллель с космическими технологиями.

finopolis-2025.jpeg

Смотрите видеоотчет ФлексСофт об участии в ФИНОПОЛИС 2025.

Рекламаerid:2W5zFGdZMRaРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: www.flexsoft.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще