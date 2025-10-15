ФИНОПОЛИС 2025: ФлексСофт задает вектор развития банковского будущего
ФлексСофт впервые в России представил концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL, и предложил всем желающим протестировать решение.
Компания заключила стратегические партнёрства с лидерами финтеха, техногигантами и ведущими профильными вузами.
В деловых сессиях эксперты ФлексСофт раскрыли, как data-центричная экономика трансформирует финтех, объяснили, почему AI Native Bank — будущее банков, и провели параллель с космическими технологиями.
