ФИНОПОЛИС 2025: ФлексСофт задает вектор развития банковского будущего

ФлексСофт впервые в России представил концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL, и предложил всем желающим протестировать решение.

Компания заключила стратегические партнёрства с лидерами финтеха, техногигантами и ведущими профильными вузами.

В деловых сессиях эксперты ФлексСофт раскрыли, как data-центричная экономика трансформирует финтех, объяснили, почему AI Native Bank — будущее банков, и провели параллель с космическими технологиями.

Смотрите видеоотчет ФлексСофт об участии в ФИНОПОЛИС 2025.