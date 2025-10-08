CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ВТБ представил инновационный POS-терминал с эксклюзивным дизайном

ВТБ на FINOPOLIS-2025 представил новый POS-терминал для магазинов, ресторанов, отелей и сферы услуг. Устройство российского производства разработано с учетом актуальных трендов в дизайне и эргономике и совместимо со всеми отечественными платежными технологиями, включая поддержку биометрической аутентификации.

vtb-pos-1.png

Новый терминал с оригинальным дизайном станет ярким акцентом в торговой точке, обеспечит технологическое преимущество и повысит качество обслуживания. Устройство сочетает удобство и современные технологии: большой сенсорный экран с простым меню, регулируемый угол наклона для комфорта покупателей и цветовая индикация статуса оплаты. Терминал работает на мощном процессоре с поддержкой всех типов связи (Wi-Fi, 4G, проводная сеть), имеет множество разъемов для подключения дополнительного оборудования и легко интегрируется с кассовыми системами. Это решение можно настроить под специфику любого бизнеса – от кофейни до крупного магазина.

Терминал поддерживает все основные способы приема оплаты: банковские карты, бесконтактные платежи через NFC, операции с использованием биометрии и по QR-кодам СБП, а также оплата по Bluetooth (сервис «Волна» НСПК).

vtb-pos-2.png

«Мы создали эксклюзивный POS-терминал, который задает новый стандарт платежного опыта. Это не просто инструмент оплаты, а элемент имиджа продавца: оригинальный дизайн привлекает внимание и создает эмоциональную связь с клиентами, а технологичность ускоряет обслуживание и повышает средний чек. Наша разработка подтверждает стратегию технологического лидерства ВТБ в эквайринге. Мы инвестируем в инновации, чтобы делать платежи элементом премиального опыта и драйвером роста бизнеса», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

