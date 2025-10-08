CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025: первая в России АБС для AI Native Bank — экосистема интеллектуального банкинга будущего

На юбилейном форуме ФИНОПОЛИС 2025 компания ФлексСофт впервые в России представляет концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL. Искусственный интеллект, встроенный в ядро системы, за секунды генерирует персонализированные финансовые продукты по запросу клиента — технологию можно протестировать на стенде компании в реальном времени.

fxl-announcement.jpeg

Спикер ФлексСофт выступит на сессии «Финтех: строим сами или всем миром?». Компания подпишет ряд стратегических соглашений с ведущими организациями высшего образования и ключевыми участниками ИТ-рынка. Новые партнерства направлены на развитие национальной финтех-экосистемы, облачной инфраструктуры и кадрового потенциала отрасли.

Компания ФлексСофт примет участие в ключевых дискуссиях о будущем банкинга, включая форсайт-сессию с Героем России, космонавтом Александром Мисуркиным.

Ждём вас на стенде №5 — увидеть технологии будущего и обсудить, каким будет банкинг завтра.

Рекламодатель: АО «ФлексСофт»

