Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ

Компания «Диасофт» реализовала поддержку требования 9-ФЗ в решении «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS), которое предназначено для управления и комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Теперь выдача кредитов производится после «периода охлаждения»: если сумма от 50 до 200 тыс. руб., то через 4 часа, а если более 200 тыс. – через 48 часов (при условии, что нет письменного отказа клиента). Функционал «периода охлаждения» также поддерживается автоматизированной банковской системой Digital Q.CoreBanking.

Для дополнительной защиты проверяется соответствие ИНН данным, которые есть в базе ФНС.

Для проверки физических и юридических лиц по списку ФинЦЕРТ «Кредитный конвейер» подключен к продукту «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц», который входит в состав платформы Digital Q.Risk&Compliance.

«Кредитный конвейер» автоматизирует прием и обработку заявок на кредитование МСБ, корпоративное кредитование, получение ипотеки, автокредита, получение потребительского кредита, выпуск кредитной карты. Решение реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу федеральный закон № 9-ФЗ от 13 февраля 2025 г. Он обязывает банки проверять ИНН физлиц, соблюдать «период охлаждения» перед выдачей кредита и проводить дополнительную проверку клиентов по базе ФинЦЕРТ. Меры направлены на борьбу с мошенничеством.