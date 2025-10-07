CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ

Компания «Диасофт» реализовала поддержку требования 9-ФЗ в решении «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS), которое предназначено для управления и комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Теперь выдача кредитов производится после «периода охлаждения»: если сумма от 50 до 200 тыс. руб., то через 4 часа, а если более 200 тыс. – через 48 часов (при условии, что нет письменного отказа клиента). Функционал «периода охлаждения» также поддерживается автоматизированной банковской системой Digital Q.CoreBanking.

Для дополнительной защиты проверяется соответствие ИНН данным, которые есть в базе ФНС.

Для проверки физических и юридических лиц по списку ФинЦЕРТ «Кредитный конвейер» подключен к продукту «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц», который входит в состав платформы Digital Q.Risk&Compliance.

«Кредитный конвейер» автоматизирует прием и обработку заявок на кредитование МСБ, корпоративное кредитование, получение ипотеки, автокредита, получение потребительского кредита, выпуск кредитной карты. Решение реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу федеральный закон № 9-ФЗ от 13 февраля 2025 г. Он обязывает банки проверять ИНН физлиц, соблюдать «период охлаждения» перед выдачей кредита и проводить дополнительную проверку клиентов по базе ФинЦЕРТ. Меры направлены на борьбу с мошенничеством.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Сбербанк массово сокращает ИТ-шников и заменяет их искусственным интеллектом

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото»

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще