GreenData вступила в Ассоциацию банков России

Российский разработчик импортонезависимой low-code платформы GreenData стал полноправным членом Ассоциации банков России (АБР). Решение о принятии компании в состав участников ключевого отраслевого объединения было утверждено Советом Ассоциации. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Присоединение к Ассоциации банков России дает GreenData возможность вносить вклад в развитие технологической экспертизы отрасли и участвовать в профессиональном диалоге между банками и ИТ-компаниями. Такие площадки делают рынок более прозрачным и способствуют формированию единых стандартов. Это особенно актуально сейчас, когда финансовые организации активно цифровизируют процессы, усиливают защиту данных и переходят на отечественные ИТ-решения.

АБР координирует разработку стандартов, обсуждение регуляторных инициатив и служит площадкой для диалога по актуальным для отрасли темам: от перехода на отечественное ПО до вопросов кибербезопасности и развития клиентских сервисов.

Вступление GreenData в Ассоциацию банков России предусматривало комплексную проверку компании на соответствие требованиям АБР. Так, в ходе процедуры оценивались финансовая устойчивость, деловая репутация и вклад организации в развитие отрасли. Членство в ассоциации требует соответствия высоким стандартам эксплуатации, надежности и безопасности, что будет регулярно контролироваться банками-партнерами и регулирующими органами.

«Членство в Ассоциации банков России подчеркивает, что GreenData — не просто поставщик технологий, а надежный партнер финансовых институтов. Оно дает возможность напрямую участвовать в формировании регуляторных и технологических стандартов отрасли. Поскольку Ассоциация объединяет крупнейшие банки страны, участие в ее работе выводит компанию в первый эшелон ИТ-игроков финансового рынка. Для GreenData это не формальное членство, а четкий сигнал рынку: компания – активный участник системных процессов, определяющих будущее финансовых технологий в России, — сказал Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData. — Кроме того, дополнительным подтверждением надежности нашего статуса служит аккредитация Минцифры России и наличие решений в реестре отечественного ПО, что особенно важно в условиях реализации программ импортозамещения».