Экономический эффект от Process Mining в российских банках превысил 45 млрд рублей

Компания Инфомаксимум представила исследование применения технологий Process Mining в российском финтехе на ProcessTech Saransk 2025. В исследовании отмечены текущее состояние рынка, уровень зрелости банков, ключевые барьеры и реальные эффекты процессной аналитики.

Тезисно — в материале, полное исследование можно получить по ссылке

Экономические эффекты

Совокупный накопленный результат от Process Mining в отрасли за период 2018–2025 гг. превысил 45 млрд рублей. Отмечено, что оптимизация одного процесса способна принести крупным банкам ~100–150 млн рублей, средним ~50–75 млн рублей, в отдельных случаях эффект может достигать 300 млн рублей.

В 51% банков подготовка предложений по оптимизации занимает 1 месяц, у 35% — до 2–3 месяцев, а 13% справляются менее, чем за 3 недели, что говорит о более зрелой процессной культуре. Переход к экономическому эффекту требует больше времени: у 35% банков это 3–5 месяцев, у 41% — около 6 месяцев. В среднем ощутимый результат достигается за 6–7 месяцев.

Практика внедрения

Опыт применения Process Mining зафиксирован у 72% опрошенных банков, а 28% уже запустили промышленную эксплуатацию. 41% работают с технологией более 3 лет, остальные находятся на стадиях пилотов или первых лет внедрений. Такая динамика подтверждает распространение технологии и постепенный переход от экспериментов к системной интеграции в операционные модели

Анкетирование показало, что все опрошенные банки применяют процессную аналитику для анализа кредитования, открытия счетов и РКО. Активно развиваются и бэк-офисные направления — сопровождение кредитов, выпуск гарантий, закупки и комплаенс.

Все респонденты отметили хотя бы один нефинансовый эффект: выявление «узких мест» (100%), ускорение процессов (78%), снижение ошибок (69%). Дополнительно банки фиксируют точечные улучшения — перераспределение задач, ускорение тестирования гипотез, выявление проблем в логировании.

Тренды

Process Mining постепенно становится стандартом цифровизации. Банки переходят от «пилотов» к масштабным программам, оценивая результат через возврат инвестиций и операционную эффективность. Технология интегрируется с генеративным ИИ, формируя базу для автономных процессов и гиперавтоматизации. Крупнейшие игроки создают центры компетенций и развивают low-code-подход, позволяющий вовлекать бизнес-подразделения без участия ИТ.

Барьеры

Главные препятствия: качество и доступность данных (56%), сопротивление изменениям (44%), сложности согласования с ИБ (41%). Инфраструктурные ограничения минимальны: лишь 18% отметили потребность в дополнительных ресурсах. Вывод — именно культура процессов, а не инфраструктура и/или затраты определяют успех проектов.

Итог

За 7 лет применения Process Mining принес банкам более 45 млрд рублей, при средней окупаемости проектов 6–7 месяцев. Ключевые тренды — масштабирование, интеграция с ИИ, гиперавтоматизация и рост внутренних компетенций. Авторы исследования отмечают, что технология закрепляется как фундамент цифровой трансформации отрасли.