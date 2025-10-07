CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Альфа-Капитал» представляет новый индивидуальный отчет: максимум наглядности и персонализации для инвесторов

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявляет о запуске принципиально нового индивидуального отчета — ключевого инструмента для анализа и управления активами. Обновление, созданное на основе углубленного анализа обратной связи от клиентов, предлагает инвесторам повышенный уровень детализации, гибкие настройки и современную визуализацию данных.

Индивидуальный отчет является одним из самых востребованных инструментов среди клиентов. В ходе опросов на тему удовлетворенности инвесторы часто отмечали, что хотели бы видеть более наглядные графики, детализацию по отдельным активам и возможность гибкой настройки периодов. В ответ на эти запросы «Альфа-Капитал» полностью переработал формат отчета.

Ключевые нововведения в отчете:


  • Расширенная сводка по портфелю. Теперь на главном экране доступна вся ключевая информация: общая стоимость чистых активов, финансовый результат за выбранный период и с начала инвестирования, а также наглядный график динамики портфеля.
  • Гибкая настройка содержания. Инвесторы могут самостоятельно выбирать, какие блоки включать в отчет, будь то структура портфеля, текущие позиции, комиссии, налоги или календарь выплат.
  • Детализация по каждой позиции. Для каждого актива и стратегии теперь доступны расширенные параметры, что позволяет глубже анализировать их.
  • Усовершенствованный календарь выплат. В новом календаре отображаются не только купонные выплаты, но и другие ожидаемые поступления, что помогает точнее планировать денежные потоки.


«Новый индивидуальный отчет — это прямой ответ на запросы наших клиентов, наш шаг к максимальной прозрачности и удобству. Мы стремились дать инвесторам не просто набор данных, а мощный инструмент для анализа и принятия взвешенных решений. Теперь каждый клиент может отслеживать динамику своего портфеля в сравнении с рынком, гибко настраивать отчет под свои задачи и получать полную картину по всем активам в одном месте. Это важный шаг в повышении прозрачности инвестиционного процесса и укреплении доверия между нами и нашими клиентами», — прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Новый формат отчета уже доступен для всех клиентов «Альфа-Капитал» в мобильном приложении и личном кабинете.

