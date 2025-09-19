«Т-Банк» представил первые итоги работы сервиса T-Pay на iPhone

За пять дней с момента запуска T-Pay на iPhone 15 сентября 2025 г. «Т-Банк» провел с помощью нового способа более двух млн успешных оплат, оборот которых составил более один млрд руб. Сервисом воспользовались 600 тыс. клиентов по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

По статистике банка, средний чек оплат с помощью T-Pay на iPhone составляет 589 руб., что сопоставимо с оплатами по обычной карте. Это говорит о том, что клиенты широко используют такой способ оплаты в повседневной жизни для ежедневных трат. Максимальный чек составил 800 тыс руб. – за оплату автозапчастей.

На фоне запуска нового способа оплат снизилось число клиентов, пользующихся платежными QR кодами. Треть оплат с помощью T-Pay на iPhone совершили клиенты, которые ранее платили по QR. Это связано с тем, что клиентский путь при оплате с помощью T-Pay на iPhone намного удобнее и короче, нежели чем при оплате QR кодом. Клиент может выбрать счет списания средств и сохранить все привычные условия программ лояльности – кэшбэки.

Никита Буклиш, директор по продукту T-Pay: «Ни один другой платежный инструмент на запуске не показывал таких результатов в первые дни. К примеру, оплата iPhone через Bluetooth Low Energy обогнала платежные стикеры, запущенные в 2022 г. как замена возможности платить с помощью iPhone. Они достигли таких же результатов только спустя больше года на рынке. Это говорит о том, что россияне ждали возвращения привычного способа оплаты, с которым они знакомы и к которому привыкли».