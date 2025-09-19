CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СКБ Контур» и Банк Казани договорились о сотрудничестве

Компания «СКБ Контур» и Банк Казани заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ определяет основные направления сотрудничества для разработки и внедрения передовых цифровых решений в финансовом секторе. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под соглашением поставили директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Домарацкий и директор департамента информационных технологий и операционной деятельности Адель Мухаметзянов. Стороны договорились взаимодействовать по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры, реализации инициатив по созданию адаптивной бизнес-модели, способной адаптироваться к изменениям современной digital-экономики, а также изучению и тестированию новых технологических направлений.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом и разработке инструментов мониторинга и анализа данных для выявления потребностей в цифровых продуктах отечественного производства. Кроме того, стороны договорились сотрудничать при совместной реализации проектов в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Сергей Домарацкий, директор макрорегионального центра: «Подписание этого соглашения открывает новые горизонты для применения технологий «СКБ Контур» в масштабах крупного финансового института. Мы видим огромный потенциал в совместной работе над задачами, которые требуют сложных цифровых решений. Это партнерство — отличная возможность для нас внести вклад в импортозамещение цифровых технологий».

Адель Мухаметзянов, директор департамента информационных технологий и операционной деятельности Банка Казани: «Банк Казани поддерживает многолетнее сотрудничество с «СКБ Контур». Мы нацелены развивать это партнерство, основанное на общих интересах, обмене опытом и внедрении современных решений. Как и любой бизнес, мы постоянно стремимся повысить эффективность, улучшить клиентский опыт и масштабировать процессы. В эпоху цифровых данных цифровизация процессов — необходимость».

