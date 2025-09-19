Банк «Санкт-Петербург» переходит на мессенджер VK Teams

Банк «Санкт-Петербург» подключит для 1,4 тыс. сотрудников приложение VK Teams. Решение поможет компании усилить защиту конфиденциальной информации и выстроить унифицированные коммуникации для персонала. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

При выборе решения банк учитывал ряд требований, среди приоритетных были возможность развертывания в периметре компании (On-premise), шифрование данных и встраивание в существующую ИТ-инфраструктуру. Кроме того, отдельное внимание уделялось совместимости с текущими системами видеоконференцсвязи, поддержке Active Directory, корпоративных календарей и файловых хранилищ.

По итогам успешного пилотного тестирования банк решил приобрести 1,4 тыс. лицензий для ИТ-подразделения и активных бизнес-пользователей. Подключиться и начать работать в сервисах банк «Санкт-Петербург» планирует до конца 2025 г.

В 2026 г. руководство банка проанализирует результаты внедрения и рассмотрит возможность поэтапного масштабирования на всех сотрудников бизнес-подразделений.

«Для банковской организации особенно важны защита данных и отказоустойчивость сервиса, а сотрудники банка должны быть постоянно на связи. Благодаря VK Teams наши коллеги смогут созваниваться, обмениваться сообщениями, подключаться с разных устройств — даже в командировках или при удаленной работе. Так мы можем эффективнее контролировать процессы, оперативно соблюдать time-to-market и реагировать на нештатные ситуации», — отметил Алексей Ганичев, заместитель директора по программному направлению дирекции по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург».

«Мы ценим доверие со стороны команды банка и рады, что VK Teams соответствует высоким требованиям по безопасности и гибкости. Такие внедрения подтверждают, что On-premise‑сценарии остаются востребованными для организаций с распределенной инфраструктурой и повышенным уровнем контроля», — сказал коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.