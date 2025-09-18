ВТБ обновил витрину инвестиций в мобильном приложении

В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась обновленная витрина инвестиционных сервисов и продуктов. Она стала более удобной и информативной: в верхней части экрана теперь размещен блок «С чего начать» с самыми востребованными сервисами. Это позволяет клиентам сразу видеть актуальные предложения и выбирать нужный продукт без долгого поиска.

Кроме того, в обновленной витрине переработан блок быстрых действий: теперь самые востребованные сценарии — открыть брокерский счет, подключить «Инвесткопилку», посмотреть портфель или оформить ИИС — доступны буквально в одно касание.

Раздел «Ценные бумаги» стал заметно более информативным: на карточках инструментов появились показатели доходности, ключевые преимущества и индикация риска, а также сортировка по типам активов. Это упрощает процесс выбора и делает решение клиента более взвешенным.

«Развитие цифровой культуры меняет ожидания клиентов от инвестиционных сервисов. Сегодня важна не только функциональность, но и интуитивный интерфейс, который обеспечивает быстрый и простой доступ к нужным инструментам. Обновленная витрина инвестиций в ВТБ Онлайн стала еще удобнее: все ключевые продукты собраны в одном месте, а понятная навигация помогает сосредоточиться не на поиске, а на принятии обоснованных инвестиционных решений», — отметил вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

Из обновленной витрины клиент также может перейти на сайт ВТБ или в Telegram-канал ФинКод — образовательную платформу от ВТБ Мои Инвестиции, где в интерактивном формате пользователи получают новые знания об инвестициях, учатся принимать финансовые решения и повышают уровень финансовой грамотности.