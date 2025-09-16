CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк упрощает оформление автокредита в дилерских центрах

Оформить кредит от Сбербанка на покупку авто в дилерском центре стало еще проще: теперь кредитную документацию можно подписать прямо в приложении «Сбербанк Онлайн». Решение позволяет ознакомиться с документами, включая полную информацию о выбранной кредитной программе, и подписать их всего в несколько кликов – а значит быстрее закрыть сделку и сесть за руль нового автомобиля. Услуга уже доступна в более 500 дилерских центрах по всей России и в ближайшее время будет масштабирована на все ДЦ, в которых можно оформить автокредит от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Договор больше нельзя потерять или испортить: доступ к нему всегда под рукой в разделе с информацией об оформленных кредитах. Внедрение инструмента не только оптимизирует ресурсы и ускоряет процесс оформления кредита, но и повышает эффективность работы банка и партнеров, снижая затраты на расходные материалы и ручные операции. Функция онлайн-подписания доступна в мобильном приложении и для iOS, и для Android.

