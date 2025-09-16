«Сбер» интегрировал сервис «Безопасные сделки» с платформой «Консоль.Про»

Команда «Сбера» интегрировала сервис «Безопасные сделки» с использованием номинального счета с платформой для автоматизации отношений и расчетов с самозанятыми «Консоль.Про».

Теперь компании и предприниматели могут рассчитываться с самозанятыми за предоставленные услуги на платформе «Консоль.Про» быстро, безопасно и с минимальным количеством необходимых действий, используя сервис «Сбера» «Безопасные сделки». Это полностью цифровое решение на основе технологии Sber API, позволяющее гибко управлять выплатами на исполнителей.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, сказал: «Сбер» стремится делать технологии доступными каждому участнику российского рынка — от крупной столичной компании до мастера на дому в самом удаленном от Москвы регионе. Вместе с нашим клиентом «Консоль.Про» мы не просто запускаем новый сервис, а меняем культуру взаимодействия между бизнесом и самозанятыми. Раньше нередко подобная сделка для любой из сторон была как авантюра: верь на слово, плати и жди. Теперь всё честно, прозрачно и по-умному — каждый может работать спокойно и уверенно».

Михаил Провизион, сооснователь платформы «Консоль», сказал: «Сегодня в Москве и по всей России миллионы людей выбирают работу не по шаблону, а по интересам, по таланту, по своему графику. «Сбер» не просто поддерживает этот тренд — он его формирует. Через надежность, безопасность и простоту своих сервисов. Через технологии, которые реально помогают и сближают людей и бизнес. С помощью нашей платформы предприниматели и фрилансеры могут заключать сделки так же легко, как заказывают кофе через мобильное приложение».