CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, реализовала возможность подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рамках которого физические лица вправе определить уполномоченное лицо («вторую руку») для подтверждения совершения операции по переводу денежных средств, операций по вкладам и получению наличных денежных средств, в том числе с использованием банкомата. Банки обязаны обеспечить клиенту — физическому лицу возможность определить уполномоченное лицо для получения подтверждения транзакции.

Сервис «второй руки» будет распространяться на широкий спектр операций: закрытие вкладов/счетов; оформление кредитов; оплата товаров или услуг на значительные суммы и другие.

Пресейл директор R-Style Softlab Максим Шубин: «Реализация требования ЦБ cодержит некоторые особенности. Например, сервис должен позволять выбрать одного или нескольких уполномоченных, подключать возможность проверки к определенным счетам или продуктам, давать возможность выбора критерия, по которому должно происходить отслеживание и подтверждение операции. R-Style Softlab реализовал все возможности подтверждения операций в RS-Bank V.6

При подключении сервиса система будет приостанавливать выполнение операций клиента в том случае, если для нее назначено уполномоченное лицо. Операция будет проходить только после получения соответствующего подтверждения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще