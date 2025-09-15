Столичный разработчик микрочипов выводит на рынок новые платежные карты

При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства один из игроков рынка начал выпуск банковских и топливных карт. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Микроэлектроника — одно из ключевых направлений для развития технологического потенциала региона и страны в целом. Разработки находят применение в широком спектре отраслей: от космоса до банковского сектора. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает занятые в этой сфере предприятия. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичному производителю RFID-продукции удалось расширить производственные мощности и начать выпуск инновационных платежных решений, в том числе банковских и топливных карт. Разработка стала достойной альтернативой ушедшим с отечественного рынка аналогам», – сказал Максим Ликсутов.

Благодаря концентрации в Москве научных кадров и технологической инфраструктуры производители микроэлектроники показывают уверенный рост и планомерно выводят на рынок конкурентоспособные и востребованные решения.

«Сегодня в городе в сфере микроэлектроники заняты 60 предприятий. В авангарде — производители чипов, печатных плат и интегральных схем. Им оказывается системная поддержка: от налоговых льгот до предоставления инфраструктуры на базе Особой экономической зоны “Технополис Москва”», – сказал Анатолий Гарбузов.

Московская компания «Смарт Системз» (ISBC) – один из экспертов в области разработки и производства смарт-карт и RFID-идентификаторов для разных отраслей промышленности. Производственные мощности ISBC соответствуют национальным и международным стандартам и позволяют выпускать не только платежные, но и мультифункциональные карты, которые предоставляют нефинансовые функции.

«Запуск производства банковских и топливных карт – важная веха для развития нашей компании. Мы планируем продолжать наращивать экспертизу и производственные мощности, чтобы предлагать клиентам передовые RFID-решения для их бизнес-задач», – сказал генеральный директор компании Никита Кожемякин.

Клиенты компании смогут выбрать индивидуальный дизайн карты даже при массовом производстве. Ранее завод вывел на рынок платежные NFC-таблички, ставшие удобной заменой иностранным сервисам бесконтактной оплаты.