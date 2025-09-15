CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в банках
|

Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна

Альфа-Банк и Билайн запустили удобный сервис для мгновенного и безопасного подключения к публичным сетям Wi-Fi Билайна. Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать смс-сообщений.

Это решение упрощает доступ к интернету в общественных местах и уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис Альфа ID доступен для включения во всех личных кабинетах бизнес-клиентов в более чем 35 тыс. точках доступа Билайна по всей стране.

Основные преимущества сервиса — быстрый доступ к Wi-Fi без необходимости ввода данных и ожидания кодов. Авторизация происходит через защищенное приложение Альфа-Банка с использованием современных криптографических методов, что обеспечивает безопасность личных данных клиента, включая номер телефона.

Специалисты «билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все корпоративные услуги и сервисы) оснастили 150 офисов Альфа-Банка беспроводным интернетом с системой аутентификации пользователей через Альфа ID. Интеграция позволила создать удобную публичную сеть для клиентов и сотрудников банка, обеспечив быстрый и защищенный доступ в сеть. Проект был реализован менее чем за месяц.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: «Мы рады, что смогли в сжатые сроки обеспечить офисы банка надежным Wi-Fi с высоким уровнем безопасности. Первые собранные данные из офисов Альфа-Банка подтверждают — авторизация через интегрированные инструменты востребована и становится новым стандартом. Наш опыт позволяет реализовывать аналогичные решения — от небольших сетей офисов до распределенных федеральных проектов».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xdAfxm

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще