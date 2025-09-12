CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: 19% составляет доля онлайн-чатов с активным использованием языка символов

«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сервисов банка. Символом-лидером этим летом стал «класс». Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт»

Современный онлайн-язык символов – легкое и понятное средство, дополняющее любую коммуникацию. Согласно ежегодной статистике банка, в чатах онлайн-сервисов «Русского Стандарта» стабильно растет доля диалогов клиентов, где они особенно активно используют эмодзи. Так, летом 2025 г. показатель вырос до 19% с 17% в июне-августе 2024 г.

По данным банка «Русский Стандарт», топ-5 самых часто встречающихся символов при онлайн-общении клиента с банком летом 2025 г. выглядит следующим образом: «класс»; «рукопожатие»; «прошу» / «спасибо»; «улыбка»; «ок».

Как показала статистика, женщины лидируют по числу диалогов с активным использованием языка идеограмм летом 2025 г. На них приходится 53% таких диалогов, а на мужчин оставшиеся 47%.

И сами сотрудники банка все чаще используют язык символов в общении с клиентами, а также чат-бот в онлайн-сервисах «Русского Стандарта». В числе основных преимуществ эмодзи – упрощение общения благодаря использованию эффективного инструмента невербального общения.

Методология: в рамках исследования были изучены самые популярные эмодзи, которые чаще всего использовали клиенты при общении онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» с летом 2025 и 2024 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще