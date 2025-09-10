CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Точка Банк» присоединился к Ассоциации больших данных

«Точка Банк» стал участником Ассоциации больших данных (АБД). Вступление «Точка Банка» в АБД открывает перспективы для совместной работы над проектами в области big data и искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса. В рамках партнерства особое внимание будет уделено проектам по аналитике данных для МСП и созданию data-driven-продуктов, которые помогут компаниям расти и повышать цифровую зрелость. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Первым совместным шагом станет участие «Точка Банка» в аналитической работе Ассоциации по исследованию потребностей предпринимателей в data-продуктах. На основе собственного практического опыта «Точка Банк» поможет определить приоритетные сегменты МСП, отрасли и регионы, в которых востребованы решения на базе данных и ИИ в первую очередь.

«Точка Банк полностью работает по онлайн-модели, что делает использование больших данных и новейших технологий важной частью нашей бизнес-стратегии. Участие в Ассоциации больших данных открывает для нас много возможностей. Совместно мы планируем создавать проекты по развитию технологий и продуктов в сфере данных в России, разрабатывать новые стандарты обработки, хранения и безопасного использования данных, а также активно принимать участие в развитии российского дата-рынка в целом», — сказал Дмитрий Круглов, CTO «Точка Банка».

«Присоединение «Точка Банка» к АБД усиливает наш фокус на секторе малого и среднего бизнеса. Для нас важно не только формировать правила и стандарты работы с данными, но и раскрывать их потенциал для компаний разных масштабов и сфер деятельности. Совместно с командой банка мы будем развивать проекты в области аналитики данных для МСП, создавать прикладные продукты и сервисы на базе больших данных и ИИ, а также исследовать новые модели взаимодействия предпринимателей и дата-рынка. Уверена, что совместная работа даст мощный импульс развитию экономики данных», — отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

CNews — 25 лет лидерства

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще