«Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса

«Точка Банк» и страховая компания «Лучи» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о формировании нового стандарта поддержки малого и среднего бизнеса в России. Об этом CNews сообщили представители группы «Интеррос».

Сегодня малый и средний бизнес остается недооцененным сегментом страхового рынка. Предпринимателям сложно ориентироваться в продуктах, еще сложнее — доверять страховым компаниям (часто — из-за наличия негативного опыта взаимодействия в прошлом), поэтому уровень проникновения страхования по-прежнему низкий. Партнерство «Точка Банк» и «Лучи» направлено на то, чтобы изменить ситуацию и предложить бизнесу решения формата «360°», с гарантией исполнения обещаний, без мелкого шрифта и непонятных фраз в договоре. Они включают защиту здоровья самого предпринимателя, страхование команды и ключевых рисков компании. Их главное преимущество — встроенность в привычный пользовательский путь, доступная стоимость и клиентоориентированный подход, который делает страхование простым и действительно полезным инструментом развития бизнеса.

Совместная работа компаний будет направлена на формирование единого подхода к защите предпринимателей и их команд. Доступные и понятные продукты — от ДМС до страхования имущества и ответственности — станут частью экосистемы сервисов «Точка Банка», помогая компаниям расти и укреплять устойчивость. Для рынка это шаг к изменению правил игры: страхование превращается в прозрачный инструмент, который позволяет бизнесу снижать риски, конкурировать за кадры с крупными игроками и чувствовать себя увереннее в условиях неопределенности.

«В ближайшие три года мы вместе с "Точка Банком" инвестируем до 600 млн руб. в создание страховых решений нового поколения для малого и среднего бизнеса. Мы начинаем с программ добровольного медицинского страхования, а затем расширим линейку в сегменты имущественного и корпоративного страхования, включая защиту при внешнеэкономической деятельности. Наша цель — не просто запускать продукты, а сформировать понятную и доступную экосистему страховой защиты: от электронной коммерции до производства, с персональными предложениями для каждого предпринимателя», — сказал Михаил Беляндинов, основатель и председатель правления «Лучи».

«Наша цель — сделать страховую защиту естественным и привычным инструментом ведения бизнеса для каждого предпринимателя малого и среднего бизнеса в России. Сегодня уровень проникновения страхования в этом сегменте в два–три раза ниже, чем в крупном бизнесе. Мы уверены, что в партнерстве с "Точка Банком" "Лучи“ смогут сократить, а возможно и полностью устранить этот разрыв. Малые и средние компании должны получать не формальные полисы, а реальные инструменты защиты — здоровья сотрудников, имущества, ответственности. Наше сотрудничество снимает барьеры и делает такие продукты доступными, органично встроенными в привычные бизнес-сервисы. Это позволит компаниям чувствовать себя увереннее и станет дополнительным стимулом для развития всего сектора МСБ», — сказал Марк Саневич, основатель и генеральный директор «Лучи».

«Десять лет назад банкинг для МСБ находился там же, где сегодня страховой рынок: отсутствие релевантных предложений, негибкие тарифы, решения, ориентированные преимущественно на крупный бизнес. Вместе с "Лучами“ мы намерены изменить эту ситуацию и сформировать для предпринимателей новый клиентский опыт в страховании — такой же, какой мы однажды создали в банкинге. Встраивая совместные страховые продукты в экосистему, мы помогаем бизнесу расти, минимизируя риски и обеспечивая устойчивость и развитие», — сказал СЕО «Точка Банк» Андрей Завадских.

«Страховая программа для клиентов "Точки" включает три направления: защита жизни и здоровья предпринимателя, защита здоровья команды, и защита бизнеса. Все это обеспечивает сокращение оттока людей из бизнеса, сокращение финансовых потерь, а также снижает риски для здоровья самого владельца бизнеса. Глобальная задача нашего партнерства с “Лучи” — сделать защиту рисков стандартным инструментом для любого бизнеса, но для начала, уже в 2026 мы планируем обеспечить не менее 10% наших клиентов страховыми продуктами», — сказал директор по развитию бизнеса в «Точка Банк» Антон Шкуратов.

Сегодня тарифы имущественного страхования и страхования ответственности для малого бизнеса в среднем в два–три раза выше, чем для крупных компаний, а стоимость классического ДМС достигает 30–40 тыс. руб. в год на человека. Совместные данные «Точка Банк» и «Лучи» показывают: более 80% предпринимателей и их сотрудников остаются без страховки, хотя риски весьма серьезные — от перерывов в работе и крупных финансовых потерь до угрозы трудоспособности владельца компании.

При этом потенциал сегмента огромен. Полный объем рынка ДМС для малого и среднего бизнеса оценивается в 205 млрд руб. При прогнозируемом росте проникновения до 20% к 2026 г. это соответствует объему около 45 млрд руб. Рынок имущественного страхования и ответственности (P&C) оценивается в 70 млрд руб. с сопоставимыми темпами роста. Совместная клиентская база «Точка Банк» и цифровая модель «Лучей» открывают возможность быстро масштабировать страховые решения на массовый сегмент МСБ, обеспечивая высокий уровень охвата и востребованности.

Подписание меморандума подчеркивает технологический вектор группы «Интеррос» и значимость малого и среднего бизнеса как драйвера экономического роста и занятости. В ближайшие месяцы в экосистеме «Точки» появятся совместные страховые решения для разных отраслей. Все они будут доступны полностью онлайн, с прозрачными условиями и удобным управлением без посещения офисов.

Такое партнерство не только повышает уровень защищенности предпринимателей, но и способствует развитию деловой инфраструктуры в регионах, формируя зрелую и устойчивую бизнес-среду в России.

